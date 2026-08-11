Pour complaire à Bruxelles, Anthropic s'apprête à tatouer chaque mot de son IA d'une marque indélébile. Enfin, indélébile... c'est l'idée générale. L'entreprise elle-même préfère ne rien garantir.
Depuis le 2 août, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, entré en application au cœur de l'été, exige que les contenus produits par une IA soient identifiables par une machine. Environ 190 organisations ont déjà signé le code de bonnes pratiques qui accompagne cette obligation, de Google à Mistral en passant par Meta et OpenAI. Anthropic vient de passer de la signature aux travaux pratiques. Dans un document publié lundi sur son site d'assistance, repéré par The Register, la maison mère de Claude détaille comment ses textes et ses fichiers porteront bientôt une marque invisible.
Un filigrane cousu dans le texte, un certificat agrafé aux fichiers
Le principe rappelle le fil de sécurité noyé dans un billet de banque : invisible à l'œil nu, mais détectable avec le bon outil. Quand un modèle Claude génère un texte, un filigrane imperceptible est tissé directement dans les mots, sans logo ni mention apparente (on parle d'un motif statistique fondu dans la formulation, pas d'un tampon en surimpression). L'entreprise promet que la marque ne change ni le sens ni la qualité de la réponse, qu'elle voyage avec le texte lors d'un copier-coller et qu'elle peut survivre à certaines retouches. Le marquage étant appliqué au niveau du modèle, il suivra Claude partout : application, API, Claude Code, et jusque chez les partenaires AWS, Google Cloud et Microsoft Foundry.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Les fichiers générés, images .png, .jpg ou .svg en tête, recevront un traitement différent : des métadonnées de provenance signées numériquement, conformes au standard ouvert C2PA. Leica, Sony, Nikon ou les Pixel de Google utilisent déjà ce même standard côté photo. Le calendrier suit la lettre du texte européen : les modèles lancés à partir du 2 août embarquent le marquage dès le premier jour. Les plus anciens profiteront de la période transitoire accordée jusqu'au 2 décembre aux outils déjà commercialisés. Détail qui compte : le tatouage s'appliquera partout où Claude est proposé, pas seulement sur le sol européen (l'effet Bruxelles à l'œuvre, littéralement au mot près). Des outils de détection ouverts aux tiers sont promis dans une documentation à venir, comme l'exige le code, l'article 50 étant assorti d'amendes pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires mondial.
Google marque déjà, OpenAI a renoncé : la voie étroite du tatouage de texte
Sur ce terrain, chaque laboratoire a choisi son camp. Google filigrane les sorties de Gemini depuis 2024 avec SynthID, une technologie maison qu'il a fini par ouvrir au reste de l'industrie. L'entreprise revendique déjà 100 milliards d'images et de vidéos estampillées de la sorte. OpenAI a exploré le tatouage de texte pendant des années sans jamais le déployer, entre réserves techniques et considérations commerciales, avant d'adopter au printemps le filigrane de son rival pour ses images. Anthropic trace donc une troisième voie : un filigrane texte maison, greffé au cœur du modèle, quand ses concurrents directs ont soit externalisé le problème, soit préféré le laisser de côté.
La solidité du procédé, elle, reste à démontrer, et l'aveu figure noir sur blanc dans la notice. Une marque détectée signale seulement qu'un contenu « peut avoir été traité par Claude » : faites relire ou traduire votre propre prose par l'IA, et elle ressortira estampillée au passage. À l'inverse, l'absence de marque ne blanchit rien, puisqu'un passage trop court, une réécriture appuyée ou une simple capture d'écran suffisent à faire disparaître le signal (la capture d'écran, éternelle kryptonite des métadonnées). Des chercheurs ont d'ailleurs déjà démontré que des filigranes d'images pouvaient être effacés, et rien n'indique que le texte résistera mieux.
Alors, à quoi bon ? Pour les enseignants, les recruteurs ou les rédactions, un détecteur officiel vaudra toujours mieux que les pseudo-détecteurs d'IA actuels, champions toutes catégories du faux positif. Et pour Anthropic, déjà scrutée pour ses récents changements de politique de confidentialité, afficher sa bonne volonté réglementaire est un investissement peu coûteux.
Vous pourrez donc bientôt passer un texte suspect au détecteur de Claude ; gardez simplement en tête que le fabricant du tampon refuse lui-même d'en garantir le verdict.
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