Depuis le 2 août, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, entré en application au cœur de l'été, exige que les contenus produits par une IA soient identifiables par une machine. Environ 190 organisations ont déjà signé le code de bonnes pratiques qui accompagne cette obligation, de Google à Mistral en passant par Meta et OpenAI. Anthropic vient de passer de la signature aux travaux pratiques. Dans un document publié lundi sur son site d'assistance, repéré par The Register, la maison mère de Claude détaille comment ses textes et ses fichiers porteront bientôt une marque invisible.

Un filigrane cousu dans le texte, un certificat agrafé aux fichiers

Le principe rappelle le fil de sécurité noyé dans un billet de banque : invisible à l'œil nu, mais détectable avec le bon outil. Quand un modèle Claude génère un texte, un filigrane imperceptible est tissé directement dans les mots, sans logo ni mention apparente (on parle d'un motif statistique fondu dans la formulation, pas d'un tampon en surimpression). L'entreprise promet que la marque ne change ni le sens ni la qualité de la réponse, qu'elle voyage avec le texte lors d'un copier-coller et qu'elle peut survivre à certaines retouches. Le marquage étant appliqué au niveau du modèle, il suivra Claude partout : application, API, Claude Code, et jusque chez les partenaires AWS, Google Cloud et Microsoft Foundry.