La politique précise que selon la méthode de vérification choisie, Anthropic peut être amenée à recueillir une image de votre document d'identité officiel, une photo ou une vidéo de votre visage, mais aussi ce qu'on appelle des modèles de géométrie faciale. En fait, on parle ici d'une cartographie numérique de votre visage, construite à partir des distances entre vos traits, qui permet de vous identifier de manière unique. C'est pour cela que ces données sont qualifiées de « données biométriques » dans certaines juridictions, au même titre qu'une empreinte digitale. Il y a évidemment une bonne nouvelle, puisque cette collecte ne peut se faire que sur consentement explicite, et uniquement si vous engagez vous-même la démarche. Personne ne vous identifie à votre insu. La nouvelle politique introduit aussi un autre engagement. Si des données sont anonymisées, Anthropic s'interdit formellement de tenter de les ré-identifier, sauf contrainte légale tout de même. Une garantie qui n'existait tout simplement pas dans la version de janvier.