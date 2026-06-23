Il y a du changement chez Anthropic, la politique de confidentialité a été corrigée. Ce, afin de pouvoir exiger de certains utilisateurs de Claude qu'ils fournissent une pièce d'identité officielle ainsi qu'un selfie ou une courte vidéo à des fins de vérification d'identité. Cette mise à jour, qui entre en vigueur le 8 juillet, ajoute une nouvelle catégorie de données personnelles collectées, parmi lesquelles figurent des modèles de géométrie faciale. Toutefois, qui sera contraint de fournir ces données ?