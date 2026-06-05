Du milliard d'empreintes effacées au code qui ressurgit

En 2024, deux étudiants de Harvard avaient montré concrètement ce que des Ray-Ban Meta couplées à un moteur de recherche facial pouvaient accomplir : identifier des inconnus dans le métro de Boston, retrouver leurs noms et adresses en quelques secondes (le projet s'appelait I-XRAY, et il avait alors fait le tour de la presse spécialisée mondiale). La démonstration reposait sur un assemblage de deux outils distincts, mais ce que WIRED rapporte en 2026, c'est que Meta aurait travaillé à intégrer directement cette capacité dans son propre écosystème.

Sur le plan réglementaire, l'Europe avait précisément anticipé ce type de scénario. L'AI Act interdit depuis le 2 février 2025 l'identification biométrique à distance en temps réel dans l'espace public, le moissonnage non ciblé d'images faciales pour construire des bases de données, et la catégorisation biométrique sans consentement. Les sanctions prévues atteignent 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires mondial. La CNIL avait elle-même posé un précédent dès octobre 2022, en infligeant à Clearview AI une amende de 20 millions d'euros pour avoir constitué, sans le moindre consentement, une base de milliards d'images faciales récupérées sur internet.

Pour un utilisateur français qui porte des Ray-Ban Meta Display, la version avec écran intégré lancée fin 2025, ou la génération classique, activer une fonction de ce type sur une personne filmée à son insu constituerait une violation directe du RGPD et, selon toute probabilité, de l'AI Act. La LED blanche intégrée dans la monture, censée prévenir l'entourage qu'un enregistrement est en cours, reste le seul garde-fou matériel intégré par Meta ; des bricoleurs ont déjà montré qu'elle pouvait être supprimée physiquement pour quelques dizaines de dollars.

Meta rend la surveillance biométrique accessible depuis des lunettes à 247 euros : une contribution remarquable à la vie privée, pour une entreprise qui avait effacé un milliard d'empreintes en invoquant exactement le contraire.