Les Ray-Ban connectées actuelles peuvent recevoir des verres correcteurs, bien qu’elles n’aient pas été pensées pour ça à l'origine. Meta préparerait justement des modèles, cette fois, destinés dès le départ aux porteurs de lunettes.
Meta poursuit son offensive sur le marché des lunettes intelligentes. D’après le média Bloomberg, le groupe préparerait deux nouvelles paires de Ray-Ban conçues dès le départ pour intégrer des verres correcteurs. Les modèles « Scriber » et « Blazer », repérés dans des documents de la FCC comme produits finalisés, laissent entrevoir une arrivée prochaine. Ces lunettes intégreraient aussi quelques évolutions et une approche de distribution différente.
Scriber et Blazer : deux modèles taillés pour la correction optique
Les deux modèles adopteraient des montures rectangulaires et arrondies. Sur le papier, rien de révolutionnaire : les Ray-Ban Meta actuelles peuvent en effet déjà être équipées de verres correcteurs chez un opticien. La différence se jouerait plutôt dans la conception, avec des lunettes pensées dès l’origine pour cet usage. Reste à savoir ce que cela change concrètement, les détails restent encore flous à ce sujet. D’éventuels ajustements sur l’autonomie ou le poids de la monture sont évoqués, sans qu’aucune précision n’ait été donnée pour l’instant.
Les documents déposés auprès de la FCC donnent tout de même quelques indices. Le modèle « Blazer » serait proposé en grande taille, ce que les modèles actuels ne proposent pas. Les deux références prendraient aussi en charge la bande Wi-Fi 6 UNII-4, absente des versions actuelles. Derrière cette mention, il s’agit surtout d’un support pour des débits plus élevés, ce qui pourrait faciliter des usages comme le partage rapide de vidéos ou le streaming en direct. Enfin, aucun écran n’est mentionné dans les dossiers.
Des Ray-Ban connectées bientôt vendues chez les opticiens ?
Autre changement notable dans la stratégie de Meta : la distribution. Le grand groupe prévoirait désormais de commercialiser ces lunettes via les réseaux classiques de l’optique, plutôt que de s’en tenir aux circuits habituels de l’électronique. Une évolution qui paraît plutôt logique pour des modèles pensés avant tout comme des lunettes de vue.
Lors de la présentation des résultats financiers, Mark Zuckerberg a d’ailleurs insisté sur le potentiel de ce marché. « Des milliards de personnes portent des lunettes ou des lentilles pour corriger leur vision », a-t-il rappelé, estimant qu’il est « difficile d’imaginer un monde dans quelques années où la plupart des lunettes ne seraient pas des lunettes IA ».
Les Ray-Ban « Scriber » et « Blazer » semblent dorénavant proches du lancement, même si Meta n’a pas encore officialisé leur arrivée ni communiqué sur leur prix. D’ici là, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience.