Les deux modèles adopteraient des montures rectangulaires et arrondies. Sur le papier, rien de révolutionnaire : les Ray-Ban Meta actuelles peuvent en effet déjà être équipées de verres correcteurs chez un opticien. La différence se jouerait plutôt dans la conception, avec des lunettes pensées dès l’origine pour cet usage. Reste à savoir ce que cela change concrètement, les détails restent encore flous à ce sujet. D’éventuels ajustements sur l’autonomie ou le poids de la monture sont évoqués, sans qu’aucune précision n’ait été donnée pour l’instant.

Les documents déposés auprès de la FCC donnent tout de même quelques indices. Le modèle « Blazer » serait proposé en grande taille, ce que les modèles actuels ne proposent pas. Les deux références prendraient aussi en charge la bande Wi-Fi 6 UNII-4, absente des versions actuelles. Derrière cette mention, il s’agit surtout d’un support pour des débits plus élevés, ce qui pourrait faciliter des usages comme le partage rapide de vidéos ou le streaming en direct. Enfin, aucun écran n’est mentionné dans les dossiers.