Le cadre juridique du TAJ encadre pourtant très strictement son utilisation. Son accès est réservé à des agents individuellement désignés et spécialement habilités, dans des contextes précis, principalement liés à des enquêtes judiciaires. En aucun cas les textes n’autorisent le recours au TAJ et à la reconnaissance faciale lors d’un contrôle d’identité en temps réel, comme le rappelle une instruction du ministère de l’Intérieur datée de février 2022, citée par Disclose, qui précise que la consultation du fichier dans le cadre d’une « opération de contrôle d’identité » est interdite.

Des pratiques hors la loi, donc, et d’autant plus embarrassantes pour le ministère de l’Intérieur qu’elles semblent identifiées en interne depuis trois ans au moins. Dans son rapport d’activité 2023, l’IGPN indiquait en effet que le TAJ était « très fréquemment utilisé sur la voie publique lors des contrôles d’identité », concluant sur le risque d’une hausse des consultations injustifiées.

Aujourd'hui, malgré la mise en œuvre de moyens techniques destinés à contenir les dérives, ce constat n’a, en tout état de cause, pas (ou peu) été suivi d’effets. Ces entorses perdurent, nourrissent une forme d’impunité pour les agents qui s’affranchissent du cadre légal et se banalisent, au point de contribuer à la normalisation de pratiques de surveillance toujours plus intrusives dans l’espace public.

Sollicités par Disclose sur les contrôles exercés autour du TAJ et de la reconnaissance faciale, ni le ministère de l’Intérieur ni la gendarmerie n’ont répondu. Pour rappel, en 2023, des révélations similaires sur l’utilisation du logiciel BriefCam avaient conduit à l’ouverture d’une enquête administrative et à la désactivation du dispositif. On peut donc espérer que la publication de cette nouvelle enquête incite les autorités à réagir.