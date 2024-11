Avant les Jeux olympiques, de nombreuses associations s'étaient élevées contre la mise en place de la surveillance algorithmique, qui devait permettre de mieux sécuriser les olympiades. Mais ce type de technologie est déjà mis en place dans plusieurs villes du pays, et permet même, mesure encore plus controversée, de potentiellement effectuer de la reconnaissance faciale. Et certaines municipalités que l'on n'imaginait se sont mises elle aussi à la surveillance.