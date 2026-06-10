Andy Stone, vice-président communications de Meta, avait dit à Wired que la fonctionnalité « n'existe pas ». Andrew Bosworth, directeur technique, avait dit du reportage qu’il était « absolument malhonnête ». Le lendemain, plus de code. Sur le calendrier du retrait et sur un éventuel retour de NameTag, Meta n’a pas été plus loquace.

Wired avait pourtant soumis dix questions à l’entreprise avant sa première publication. Meta n’en a traité aucune, pas même celles sur la durée de conservation des empreintes des inconnus stockées sur le téléphone de l’utilisateur, ou sur leur éventuel envoi vers les serveurs de Meta.

On sait pourtant tout de la chronologie du dossier. En février, un mémo interne de Meta Reality Labs, obtenu par le New York Times, précisait que l’entreprise comptait lancer NameTag « dans un environnement politique dynamique où de nombreux groupes de la société civile susceptibles de nous attaquer auraient leurs ressources concentrées sur d'autres préoccupations ». En avril, 75 organisations, dont l’ACLU, avaient demandé à Meta d’abandonner le projet. « Nos concurrents proposent ce type de produit, nous ne le faisons pas », avait alors déclaré un porte-parole de Meta.