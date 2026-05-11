Ce qui impressionne avec les Ray-Ban Meta (Gen 2), c’est leur polyvalence : des écouteurs intégrés dans les branches pour profiter de sa musique, cinq microphones qui assurent des appels de qualité, et une batterie offrant désormais jusqu’à huit heures d’autonomie. Et puis, il y a une nouvelle caméra plus efficace.

Le capteur de 12 mégapixels est capable de filmer en résolution 3K à 30 images par seconde, ou en Full HD 1080p jusqu’à 60 images par seconde. Cela signifie des vidéos plus détaillées et une fluidité nettement améliorée. La stabilisation vient renforcer la qualité des prises de vue, tandis qu’un mode ralenti ouvre la porte à davantage de créativité. Au passage, la présence d’un bouton de capture intégré à la branche droite permet d’immortaliser instantanément ce que vous avez sous les yeux. Mais il est également possible d’utiliser les caméras pour passer des appels en visio et partager en direct votre point de vue avec vos proches ou sur les réseaux.

Enfin, ces lunettes peuvent être équipées de verres correcteurs, mais elles sont aussi conçues pour accompagner les personnes malvoyantes, malentendantes ou à mobilité réduite au quotidien. L’assistant Meta AI peut notamment fournir des descriptions vocales de l’environnement, afin de rendre certaines situations plus accessibles.