Promesses tenues et même dépassées ! Les nouvelles lunettes Ray-Ban Meta (Gen 2) combinent un style iconique à des fonctions IA avancées pour offrir une expérience aussi discrète qu’efficace. L’autonomie progresse, tandis qu’une caméra 3K fait son apparition pour des contenus encore plus qualitatifs.
Rome ne s’est pas faite en un jour, il en va de même pour les lunettes connectées. Pendant des années, les ambitions des fabricants se sont heurtées à des limites technologiques bien réelles. Puis les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta sont arrivées, marquant une véritable rupture. En unissant leurs forces, Meta et Ray-Ban ont réussi à faire en sorte que la technologie s’efface au profit de l’usage et du style.
Cette seconde génération se montre tout aussi ambitieuse en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur. Alors, découvrez la dernière version des Ray-Ban Meta chez Krys.
Quand la technologie se fait discrète
À première vue, rien ne les trahit. Les Ray-Ban Meta deuxième génération ressemblent à ce qu’elles prétendent être, une simple paire de Ray-Ban. Élégantes, confortables, intemporelles… Et pourtant, elles dissimulent un concentré de technologies digne d’un smartphone. Un tour de force que peu auraient osé imaginer il y a encore quelques années.
Qui plus est, la collection s’est étoffée avec l’arrivée de deux nouvelles venues, les Scriber et Blayzer, qui complètent les intemporelles Wayfarer, Skyler et Headliner. De quoi permettre à chacun de trouver une monture adaptée à son style et à sa morphologie.
Une expérience naturelle portée par l’IA
Les Ray-Ban Meta (Gen 2) sont le symbole même de la technologie qui s’efface derrière l’usage. Une zone tactile discrètement intégrée à la monture permet de piloter les fonctions essentielles : lancer ou mettre en pause une lecture, ajuster le volume, ou encore accéder à une application favorite.
Ce contrôle gestuel s’accompagne de l’assistant vocal Meta AI, activable à la voix. Il est alors possible d’interagir naturellement avec les lunettes : capturer une photo, lancer de la musique, envoyer un message et poser toutes sortes de questions, sans sortir votre téléphone. L’assistant peut vous rappeler où votre voiture est stationnée, fournir des informations sur les lieux que vous découvrez, ou encore traduire instantanément des conversations dans six langues. Une fonctionnalité non seulement très impressionnante, mais aussi très pratique pour les voyageurs.
Bien plus que de simples lunettes
Ce qui impressionne avec les Ray-Ban Meta (Gen 2), c’est leur polyvalence : des écouteurs intégrés dans les branches pour profiter de sa musique, cinq microphones qui assurent des appels de qualité, et une batterie offrant désormais jusqu’à huit heures d’autonomie. Et puis, il y a une nouvelle caméra plus efficace.
Le capteur de 12 mégapixels est capable de filmer en résolution 3K à 30 images par seconde, ou en Full HD 1080p jusqu’à 60 images par seconde. Cela signifie des vidéos plus détaillées et une fluidité nettement améliorée. La stabilisation vient renforcer la qualité des prises de vue, tandis qu’un mode ralenti ouvre la porte à davantage de créativité. Au passage, la présence d’un bouton de capture intégré à la branche droite permet d’immortaliser instantanément ce que vous avez sous les yeux. Mais il est également possible d’utiliser les caméras pour passer des appels en visio et partager en direct votre point de vue avec vos proches ou sur les réseaux.
Enfin, ces lunettes peuvent être équipées de verres correcteurs, mais elles sont aussi conçues pour accompagner les personnes malvoyantes, malentendantes ou à mobilité réduite au quotidien. L’assistant Meta AI peut notamment fournir des descriptions vocales de l’environnement, afin de rendre certaines situations plus accessibles.