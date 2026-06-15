La saga Anthropic continue. Cette fois, c'est l'entreprise elle-même qui vient de décider d'une mesure de vérification de l'identité qui pourrait faire parler.
Dans le monde de l'intelligence artificielle, on ne parle que d'Anthropic en ce moment. Il faut dire qu'après avoir sorti son modèle IA le plus puissant, Claude Fable 5, la start-up a reçu une injonction de la Maison-Blanche l'obligeant à suspendre son accès (ainsi qu'à Mythos). Et pour montrer patte blanche, il semble que l'entreprise de Dario Amodei va cherche à savoir qui use de ses modèles IA.
Anthropic met à jour sa politique de confidentialité
Anthropic bouge. La firme américaine vient en effet de mettre à jour sa politique de confidentialité, avec une entrée qui ne devrait pas faire plaisir à ceux qui veulent protéger l'anonymat sur le web.
L'entrée numéro 2 spécifie ainsi : « dans le cadre des mesures que nous prenons pour garantir la sécurité de nos services, nous pouvons vous demander de vérifier votre âge ou votre identité ; nous avons expliqué quelles données nous collectons et comment nous procédons. ».
Une première amenée à être répliquée par les autres géants de l'IA ?
Cette nouvelle disposition est potentiellement applicable aux utilisateurs des options Claude Free, Claude Pro et Claude Max (Claude Team et Claude Enterprise ne sont pour le moment pas compris). Ces vérifications d'identité pourraient entraîner la demande de soumission d'une pièce d'identité, mais aussi d'un selfie photo voire d'une courte vidéo, comme on peut déjà avoir à le faire pour une procédure de KYC (Know Your Customer) sur une plateforme crypto.
On imagine que cette mise à jour a été décidée afin de réduire les craintes de l'exécutif américain, puisque dans ce cadre, l'on pourrait lier d'éventuelles activités malveillantes à un compte lié directement à un être humain. Mais si Anthropic appliquait vraiment cette mesure, on peut se demander au bout de combien de temps les autres concurrents tels qu'OpenAI (ChatGPT) ou Google (Gemini) se mettront à suivre cette exemple, pour pouvoir se présenter comme aussi sûrs.