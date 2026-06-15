Anthropic bouge. La firme américaine vient en effet de mettre à jour sa politique de confidentialité, avec une entrée qui ne devrait pas faire plaisir à ceux qui veulent protéger l'anonymat sur le web.

L'entrée numéro 2 spécifie ainsi : « dans le cadre des mesures que nous prenons pour garantir la sécurité de nos services, nous pouvons vous demander de vérifier votre âge ou votre identité ; nous avons expliqué quelles données nous collectons et comment nous procédons. ».