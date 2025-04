La vérification ne prendrait que quelques minutes et nécessiterait « une pièce d’identité valide émise par le gouvernement de l’un de nos pays pris en charge. » Plus de 200 pays sont actuellement dans la boucle. À noter : il n'est possible de vérifier l'identification d'une organisation qu'une seule fois dans un délai de 90 jours. Ceux qui ont déjà réalisé une vérification pour une autre organisation devront donc s'armer de patience.