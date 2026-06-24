Pour les curieux, Claude Tag est disponible dès aujourd'hui en bêta, plus particulièrement pour les abonnés Enterprise et Team, propulsé par le modèle Opus 4.8. Il remplace au passage l'ancienne application Claude dans Slack, précisant que les administrateurs ont 30 jours pour basculer vers la nouvelle version. Pour les y encourager, Anthropic offre un crédit de lancement aux organisations éligibles. Côté gouvernance, les admins conservent un contrôle total, avec la possibilité de définir quels outils Claude peut utiliser, de fixer un budget mensuel de tokens pour éviter les mauvaises surprises sur la facture, et d'accéder à un journal complet de tout ce que Claude a fait avec, pour chaque action, le nom de la personne qui en est à l'origine. Le futur du travail d'équipe a désormais une @.