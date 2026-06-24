Avec Claude Tag, dévoilé mardi soir, Anthropic propose une nouvelle façon d'intégrer l'intelligence artificielle, directement au cœur de la plateforme collaborative Slack. Une sorte de coéquipier virtuel que l'on tague, et qui prend les tâches en main.
Imaginez, dans les jours ou semaines à venir, déléguer une tâche complexe à l'IA d'un simple « @ » dans Slack, pendant que vous vous concentrez sur autre chose. C'est la promesse de Claude Tag, lancé mardi 23 juin 2026 en fin de journée par Anthropic, d'abord en version bêta pour ses clients Enterprise et Team. Ici, l'entreprise américaine, qui doit composer avec les restrictions de ses modèles Fable 5 et Mythos 5, montre qu'elle veut faire de Claude un vrai membre d'équipe, capable d'apprendre, d'anticiper et de travailler en autonomie sur des heures, voire des jours.
Claude Tag s'invite dans Slack comme un vrai membre de l'équipe
Avec Claude Tag, les administrateurs invitent Claude dans les canaux Slack de leur choix, comme on ajouterait un nouveau collègue à un groupe de discussion. Une fois en place, n'importe quel membre du canal peut lui écrire en le mentionnant avec @Claude, un processus identique à n'importe quelle mention, sur Slack ou sur des plateformes sociales ou messageries. Claude reçoit la demande, la découpe lui-même en sous-tâches, les exécute dans l'ordre, puis revient poster le résultat directement dans le fil de conversation, sans qu'on ait eu à toucher quoi que ce soit entre-temps.
Évidemment, en comparaison aux autres interfaces du chatbot, Claude Tag se distingue grâce à son côté collaboratif. Car dans un canal donné, tout le monde partage le même Claude. Chacun peut voir ce sur quoi il travaille, reprendre la conversation là où un collègue l'a laissée, voire faire avancer un projet en équipe. Les échanges en silo pourraient bien appartenir au passé, et l'IA devenir une ressource commune.
Anthropic vend bien le concept, mais l'entreprise le vit aussi de l'intérieur. Aujourd'hui, 65 % du code produit par ses équipes produit est généré à l'aide sa version interne de Claude Tag. L'outil est d'ailleurs présenté comme une évolution directe de Claude Code, pensée pour aller plus loin, en étant plus proactif, et conçu pour fonctionner avec une équipe entière plutôt qu'un seul utilisateur.
Claude Tag apprend, anticipe et travaille pendant que vous faites autre chose
L'une des qualités de Claude Tag, c'est aussi sa capacité à mémoriser le contexte de ses canaux. Au fil du temps, il accumule des informations pertinentes sans qu'on ait à tout réexpliquer à chaque tâche. Les administrateurs peuvent même lui donner accès à d'autres canaux et sources de données pour enrichir sa base de connaissance. Les canaux privés restant, eux, hors de portée.
Claude Tag ne fait pas que répondre dans une conversation quand on l'interpelle. Si vous l'activez en mode « ambiant », il surveille les échanges, remonte les infos pertinentes et relance de lui-même les sujets restés en suspens. Il peut aussi recevoir des missions longues et les mener en autonomie pendant des heures ou des jours. Et pendant ce temps, l'utilisateur travaille à autre chose. Des messages directs restent possibles, Claude répond alors en privé, en privilégiant les outils personnels de l'utilisateur.
Pour les curieux, Claude Tag est disponible dès aujourd'hui en bêta, plus particulièrement pour les abonnés Enterprise et Team, propulsé par le modèle Opus 4.8. Il remplace au passage l'ancienne application Claude dans Slack, précisant que les administrateurs ont 30 jours pour basculer vers la nouvelle version. Pour les y encourager, Anthropic offre un crédit de lancement aux organisations éligibles. Côté gouvernance, les admins conservent un contrôle total, avec la possibilité de définir quels outils Claude peut utiliser, de fixer un budget mensuel de tokens pour éviter les mauvaises surprises sur la facture, et d'accéder à un journal complet de tout ce que Claude a fait avec, pour chaque action, le nom de la personne qui en est à l'origine. Le futur du travail d'équipe a désormais une @.