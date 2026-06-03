Claude dispose aussi d'une "Mémoire", laquelle est distincte de l'historique. Elle a pour but de conserver des informations entre les sessions pour personnaliser les interactions futures. Si vous avez mentionné votre profession, vos habitudes de travail, votre ville ou vos préférences de format de réponse, Claude peut conserver ces éléments et les réutiliser lors de conversations ultérieures. L'idée est de ne pas avoir à se répéter d'une session à l'autre. Forcément, en pratique, cela crée aussi un profil utilisateur enrichi stocké dans l'application.

Ces souvenirs sont générés automatiquement (Claude détecte au fil des échanges les informations qu'il juge utiles à retenir) ou peuvent être ajoutés manuellement par l'utilisateur. Ils s'accumulent sans limite apparente et sans notification systématique. Pour les consulter, rendez-vous dans les paramètres de votre compte, section "Mémoire". La liste peut surprendre : certains utilisateurs actifs depuis plusieurs mois découvrent des dizaines d'entrées dont ils ne se souviennent pas avoir fourni les informations. Ces informations collectées peuvent être supprimées individuellement ou en bloc depuis le même écran. À l'instar d'un compte Spotify partagé qui vous retournera des recommandations inattendues, si vous utilisez un même compte Claude entre collègues ou si vous y accédez depuis plusieurs appareils, les informations mémorisées peuvent concerner des contextes très différents.