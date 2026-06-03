Beaucoup d'utilisateurs confient à Claude des informations qu'ils ne partageraient pas facilement en public, qu'il s'agisse de requêtes médicales, de problèmes juridiques, ou encore de données professionnelles sensibles. Pourtant, ce qu'Anthropic fait réellement de ces échanges reste assez opaque. Il existe plusieurs niveaux de confidentialité, et les paramètres par défaut ne sont pas nécessairement les plus protecteurs.
Selon votre abonnement et vos paramètres, Anthropic ne traite pas vos données de la même façon. Voyons donc ce qui change et ce que nous pouvons faire.
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Vos conversations ne disparaissent pas à la fin de la session
Par défaut, claude.ai conserve l'intégralité de votre historique de conversations. Anthropic l'indique clairement dans sa politique de confidentialité. Concrètement, vos échanges sont stockés sur les serveurs de l'entreprise (basés aux États-Unis) et peuvent être consultés par des équipes internes dans des contextes précis : sécurité, amélioration du service, détection de comportements problématiques. Oui, il est possible de supprimer manuellement une conversation depuis l'historique. Mais ce n'est pas aussi simple. Une suppression côté interface ne garantit pas un effacement immédiat côté infrastructure. La conversation restera sur les serveurs pendant 30 jours avant d'être supprimée définitivement.
Cette règle n'est toutefois pas gravée dans le marbre. Il existe en effet différents traitement déterminés selon la manière dont on accède au service. Un développeur utilisant l'API d'Anthropic pour concevoir une application ou un service tiers n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un internaute sur claude.ai. Via l'API, les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles par défaut, et la rétention des logs a été réduite à 7 jours depuis septembre 2025.
À l'inverse, un abonné Free ou Pro sur claude.ai est dans un régime bien plus exposé. C'est le même modèle qui répond dans les deux cas, mais les conditions de traitement des données sont fondamentalement différentes. Comme nous le rapportions en avril 2026 à l'occasion de la fuite partielle du code source de Claude, chaque prompt et chaque fichier ouvert via l'application transitent par les serveurs d'Anthropic.
Il y a aussi la catégorie des applications tierces intégrant Claude via l'API. Quand vous utilisez un outil "propulsé par Claude", c'est l'opérateur de cet outil - et non Anthropic directement - qui définit ses propres conditions de conservation des données. Avant d'utiliser ce type de service pour des requêtes sensibles, il vaut mieux vérifier sa politique de confidentialité, indépendamment de celle d'Anthropic. Bien sûr, on pense d'emblée aux intégrations au sein des suites créatives ou professionnelles.
Quoi qu'il en soit, les mots de passe, les coordonnées bancaires, les données médicales identifiables et les informations confidentielles liées à un employeur n'ont pas leur place dans une conversation avec une IA.
La mémoire de Claude : ce qu'elle retient sur vous, et comment tout effacer
Claude dispose aussi d'une "Mémoire", laquelle est distincte de l'historique. Elle a pour but de conserver des informations entre les sessions pour personnaliser les interactions futures. Si vous avez mentionné votre profession, vos habitudes de travail, votre ville ou vos préférences de format de réponse, Claude peut conserver ces éléments et les réutiliser lors de conversations ultérieures. L'idée est de ne pas avoir à se répéter d'une session à l'autre. Forcément, en pratique, cela crée aussi un profil utilisateur enrichi stocké dans l'application.
Ces souvenirs sont générés automatiquement (Claude détecte au fil des échanges les informations qu'il juge utiles à retenir) ou peuvent être ajoutés manuellement par l'utilisateur. Ils s'accumulent sans limite apparente et sans notification systématique. Pour les consulter, rendez-vous dans les paramètres de votre compte, section "Mémoire". La liste peut surprendre : certains utilisateurs actifs depuis plusieurs mois découvrent des dizaines d'entrées dont ils ne se souviennent pas avoir fourni les informations. Ces informations collectées peuvent être supprimées individuellement ou en bloc depuis le même écran. À l'instar d'un compte Spotify partagé qui vous retournera des recommandations inattendues, si vous utilisez un même compte Claude entre collègues ou si vous y accédez depuis plusieurs appareils, les informations mémorisées peuvent concerner des contextes très différents.
Si vous préférez que Claude ne retienne rien entre les sessions, la désactivation complète est possible depuis les paramètres, en basculant l'option "Mémoire" sur "Off". À partir de là, chaque conversation repart de zéro.
⚠️ Deux points importants
La désactivation ne supprime pas les souvenirs déjà stockés. Cette étape est à réaliser séparément avant de couper la fonctionnalité. Elle ne s'applique qu'aux nouvelles sessions.
Les Projets, qui permettent de donner à Claude un contexte permanent sur un sujet donné, ont leur propre logique de rétention et ne sont pas affectés par la désactivation de la mémoire globale. Pour un usage professionnel avec des données sensibles, désactiver la mémoire est une précaution simple et rapide à mettre en place.
Vos données alimentent l'entraînement par défaut
C'est le changement le plus important à connaître, et il est passé relativement inaperçu. Pendant ses deux premières années d'existence, Anthropic se distinguait de ses concurrents en ne se servant pas des conversations de ses utilisateurs grand public pour entraîner ses modèles. Cette promesse a pris fin le 28 septembre 2025. Depuis cette date, pour les comptes Free, Pro et Max, les conversations sont utilisées par défaut pour améliorer les futures versions de Claude. Si vous n'avez pas agi avant cette date (ou si vous avez créé un compte depuis), vos données contribuent à l'entraînement sauf action explicite de votre part.
Pour stopper ce comportement, rendez-vous dans "Paramètres" > "Confidentialité" > désactivez l'option relative à l'amélioration des modèles. Anthropic s'engage alors à ne plus utiliser vos futures conversations pour entraîner ses modèles. Il y a toutefois une exception : les conversations signalées pour revue de sécurité peuvent malgré tout être exploitées. Les conversations que vous supprimez manuellement sont effacées des systèmes dans les 30 jours. Si l'option reste active, Anthropic peut conserver vos données jusqu'à… cinq ans… selon les termes annoncés par l'entreprise en août 2025.
Comme nous le soulignions en avril 2026 à propos des connecteurs Adobe, tout utilisateur Pro qui branche un outil créatif à Claude devrait vérifier cet état avant de confier des données clients à l'application. La règle s'applique de la même façon si vous utilisez Claude Code depuis un abonnement personnel.
Pour les abonnements professionnels (Claude for Work et Enterprise), le fonctionnement est différent. Ces formules excluent par défaut l'utilisation des données pour l'entraînement des modèles. C'est l'une des garanties contractuelles que ces offres proposent aux organisations soumises à des obligations de conformité, comme le RGPD ou des réglementations sectorielles. Quand on gère des données clients, des dossiers RH ou des projets confidentiels, ne pas les faire transiter vers un modèle tiers est souvent une condition non négociable voire imposée par les clients eux-mêmes ou par la réglementation du secteur.
Le mode incognito et DuckDuckGo : deux options à considérer
Depuis septembre 2025, Claude propose un mode incognito, accessible à tous les utilisateurs, y compris sur la formule gratuite. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur l'icône fantôme au lancement d'une nouvelle conversation. Quand la fenêtre est fermée, la conversation disparaît de l'historique et n'est pas intégrée à la mémoire. Elle ne peut pas non plus être convertie en échange normal après coup : si vous oubliez de copier quelque chose avant de fermer, c'est perdu.
Mais ce mode a des limites. D'une part, il n'est pas compatible avec les Projets. Et contrairement à ce que le terme "incognito" pourrait laisser penser, une rétention de 30 jours existe quand même côté serveur pour des raisons de sécurité. Il ne s'agit donc pas d'une suppression totale, mais plutôt de réduire le volume de données conservées dans votre historique et votre profil. Pour des requêtes ponctuelles sensibles comme une question juridique, une simulation de scénario personnel ou un brouillon confidentiel, cela reste quand même une option pratique.
Pour aller plus loin sans créer de compte Anthropic du tout, DuckDuckGo AI Chat propose un accès à Claude via son interface de chat anonyme. Le moteur de recherche tient le rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur et le modèle. Aucune conversation n'est stockée par DuckDuckGo, aucune donnée personnelle n'est collectée, et les métadonnées sont supprimées dans les 30 jours côté Anthropic, sans usage pour l'entraînement. Toutefois, les fonctionnalités sont réduites, sans possibilité d'analyser des documents, sans mémoire entre sessions, et avec un modèle moins récent que sur claude.ai. Mais pour une question ponctuelle où l'anonymat prime, c'est une alternative sérieuse.
Ce que les paramètres ne font pas à votre place
Aucune de ces options ne transforme Claude en service entièrement privé. Anthropic est une entreprise américaine soumise au droit américain. Et cela implique la possibilité d'une injonction légale d'accès aux données dans certaines circonstances. Le chiffrement de bout en bout tel qu'on le connaît avec Signal reste difficile à appliquer. Le modèle doit accéder au contenu d'un message pour y répondre. Certains services comme Proton Lumo contournent partiellement ce problème en appliquant un chiffrement zéro accès à l'historique stocké. Mais cette protection s'applique au stockage, pas au traitement.
Les différents outils mis à disposition par Anthropic n'en restent pas moins utiles et méritent qu'on s'y intéresse. Mais ces options relèvent davantage de la gestion du risque que d'une protection absolue. Quelle que soit l'option choisie, mieux vaut donc rester vigilant puisqu'aucun service d'IA en ligne ne doit être considéré comme un espace totalement privé.
⚠️ Ce qu'il ne faut jamais confier à Claude, quel que soit l'abonnement :
- Mots de passe et codes d'accès
- Numéros de carte bancaire, d'IBAN ou de sécurité sociale
- Données médicales personnelles identifiables
- Informations confidentielles liées à votre employeur ou à vos clients
- Documents contenant des données à caractère personnel de tiers
Le traitement de vos données sur Claude AI en résumé
|Critère
|Free / Pro / Max
|Enterprise
|Mode incognito
|DuckDuckGo AI Chat
|Conversations sauvegardées
|Oui
|Oui
|Non
|Non
|Mémoire personnalisée
|Oui (désactivable)
|Oui (désactivable)
|Non
|Non
|Données utilisées pour l'entraînement
|Oui par défaut
|Non par défaut
|Non
|Non
|Durée de conservation
|30 j. (opt-out) / 5 ans (opt-in)
|Selon contrat
|30 j. côté serveur
|30 j. côté Anthropic
|Compte Anthropic requis
|Oui
|Oui
|Oui
|Non
|Fonctionnalités complètes
|Oui
|Oui
|Partiel
|Non
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique