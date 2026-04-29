L'entreprise derrière Claude ne cherche pas à remplacer les outils créatifs. Elle veut s'y rendre indispensable en automatisant les tâches répétitives et en servant de passerelle entre applications. Les créatifs européens y ont accès, mais les conditions d'utilisation des données méritent qu'on s'y attarde.
Quiconque a passé une heure à renommer manuellement 200 calques Photoshop ou à chercher le bon preset Blender pour un batch d'objets comprend le problème que ces connecteurs veulent résoudre. Onze jours après le lancement de Claude Design (un produit qui avait fait perdre 7 % à l'action Figma en une séance), Anthropic attaque cette fois l'autre extrémité du marché créatif. Non plus les non-designers qui veulent prototyper vite, mais les professionnels qui connaissent leurs outils et cherchent un assistant capable de s'y intégrer. Le blog officiel d'Anthropic, détaille neuf connecteurs lancés simultanément.
Claude ne va pas tuer les logiciels créatifs, mais veut interfacer
La liste couvre un spectre large. Adobe permet d'accéder à plus de 50 outils de Creative Cloud (Photoshop, Premiere, Express) depuis une conversation avec Claude. Blender expose son API Python en langage naturel, pour analyser des scènes, déboguer des setups ou écrire des scripts par lots. Ableton ancre les réponses de Claude dans la documentation officielle de Live et Push. Autodesk Fusion ouvre la modélisation 3D à la conversation. Affinity (Canva) automatise les tâches de production répétitives. Splice connecte son catalogue d'échantillons libres de droits. Resolume permet aux VJ de contrôler leurs visuels en temps réel par le texte. SketchUp transforme une description en point de départ 3D.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Chaque connecteur repose sur le MCP, un standard ouvert qu'Anthropic a lancé fin 2024 pour standardiser les intégrations en s'appropriant les API de différents services. Le connecteur Blender est d'ailleurs accessible à d'autres modèles de langage, pas seulement à Claude. Anthropic rejoint par la même occasion le Blender Development Fund, avec un financement fléché vers la maintenance de l'API Python qui rend ces intégrations possibles.
Pour situer la manœuvre, un rappel : en janvier, Anthropic ouvrait ses premiers connecteurs professionnels (Slack, Asana, Figma). En février, les outils gratuits suivaient (création de fichiers Office, connecteurs tiers, compétences personnalisées). La semaine dernière, c'était au tour des apps du quotidien (Spotify, Uber, Booking.com). Le rythme est soutenu : quatre vagues de connecteurs en quatre mois.
Ce que ça change pour les créatifs en France
Tous les connecteurs sont accessibles depuis l'Europe sur l'ensemble des abonnements Claude, y compris le plan gratuit. Anthropic dispose d'un bureau à Paris depuis fin 2025, dirigé par Thomas Remy (ex-Google Cloud), et propose une version de Claude localisée en français. Sur le papier, aucun obstacle géographique.
En pratique, la question qui se pose pour un studio parisien ou un freelance lyonnais est celle des données. Les connecteurs permettent des écritures dans les applications, pas seulement des lectures. Un script Blender généré par Claude modifie votre scène. Un batch Photoshop renomme vos calques. Si ces fichiers contiennent des données clients (maquettes sous NDA, assets de marque, projets en cours), les conditions RGPD d'Anthropic méritent d'être examinées. Sur les offres grand public (Free, Pro, Max), les conversations peuvent être conservées jusqu'à cinq ans et utilisées pour l'entraînement des modèles, sauf opt-out explicite. Les offres commerciales (Claude for Work, API) excluent cette réutilisation par défaut. En clair, un créatif indépendant qui utilise le connecteur Adobe via son abonnement Pro avec l'application Claude devrait vérifier ses réglages de confidentialité avant de brancher un projet client.
Le positionnement d'Anthropic est calibré. L'entreprise ne construit pas d'alternative à Photoshop ni de concurrent à Ableton. Elle veut devenir la couche intermédiaire entre les outils existants : traduction de formats, synchronisation de données entre applications, automatisation de tâches par lots. La formule tient en une phrase du blog officiel : « Claude ne peut pas remplacer le bon goût et l'imagination. » L'imagination, peut-être pas. Le Ctrl+Z, en revanche, sera indispensable quand un connecteur écrira dans vos fichiers de production.
Reste une question de fond que l'AI Act posera tôt ou tard : quand un modèle de langage agit directement dans un logiciel professionnel, qui est responsable du résultat ? L'éditeur du connecteur, le fournisseur du modèle, ou le créatif qui a tapé le prompt ? Anthropic n'a pas encore répondu. Les studios européens, eux, devront trancher avant de connecter quoi que ce soit à leur pipeline de production.