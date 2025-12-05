Synchro Google Chrome : comment reprendre le contrôle des données personnelles

Première option évidente : contrôler les éléments synchronisés en se rendant au sein des paramètres. Si par défaut Google active tout, il est toutefois possible d'ajuster plus finement ce qui doit passer par les serveurs de l'entreprise. On pourra choisir de désactiver l'envoi des mots de passe et les infos de paiement par exemple. Rendez-vous sur : chrome://settings/syncSetup/advanced

Si vous ne jurez que par Google Chrome, alors mieux vaut renforcer le module de synchronisation en configurant une passphrase. Google propose de chiffrer vos données avec un mot de passe personnel. Google ne sera jamais en mesure de les lire. Dans une page de support, l'entreprise explique : "La configuration d'une phrase secrète vous permet d'utiliser le cloud Google pour stocker et synchroniser vos données Chrome sans que personne d'autre que vous n'y ait accès. Vos modes de paiement et vos adresses Google Pay ne sont pas chiffrés par une phrase secrète." Rendez-vous sur chrome://settings/syncSetup .

Vous pouvez également bloquer la personnalisation croisée. Google explique : "Si vous activez l'option Activité sur le Web et les applications et que vous synchronisez votre historique Chrome", Google l'utilise pour personnaliser tous ses services. Désactivez ce paramètre dans votre compte Google (pas juste dans Chrome). Vos données Chrome ne remontent plus directement dans Google Search ou YouTube.​ Rendez-vous sur : https://myactivity.google.com/

Pour davantage de flexibilité, mieux vaut sortir de l'écosystème de Google. Un gestionnaire de mots de passe tiers saura mieux sécuriser vos données de connexion et pourra stocker vos informations de paiement de manière sécurisée. Proposés sous la forme d'extensions, ces modules pourront aussi venir se greffer sur d'autres navigateurs et servir de passerelle sécurisée entre Chrome, Firefox et Windows par exemple.