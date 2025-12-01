Oui un gestionnaire de mots de passe vous protège, sauf dans ces cas-là

Le premier problème technique concerne l'état de votre appareil. Un gestionnaire de mots de passe chiffre vos données, mais il doit les déchiffrer en local pour vous les rendre accessibles. C'est précisément là que les infostealers interviennent. Ces logiciels malveillants, discrets mais insidieux, agissent souvent comme des enregistreurs de frappe (keyloggers). Si votre ordinateur est infecté, le pirate peut intercepter votre mot de passe maître au moment même où vous le tapez, ou pire, exfiltrer votre base de données directement depuis la mémoire vive. Pour détecter ce type de malware, il faut compter sur un antivirus en parallèle.

Certains attaquants ont trouvé la solution pour contourner totalement le problème du mot de passe : le vol de session. Quand vous vous connectez à un site, un fichier témoin appelé cookie est créé pour maintenir votre connexion. Des malwares sophistiqués dérobent ce cookie, ce qui permet au pirate d'accéder à votre compte sans jamais connaître votre mot de passe, ni même ouvrir votre gestionnaire. Le presse-papier de votre système pose un risque similaire. Si vous copiez manuellement un mot de passe pour le coller, un logiciel malveillant peut surveiller cette zone et récupérer le texte avant qu'il ne soit utilisé. Là encore, la base de données virale mise à jour d'un antivirus saura contrer cette attaqu…

Reste aussi la vulnérabilité humaine, particulièrement sur les tentatives d'ingénierie sociale. On ne compte plus les victimes de hackers ayant joint leur victime par téléphone pour les convaincre, via diverses manipulations psychologiques, de se rendre sur un site frauduleux pour y saisir leur identifiant et mot de passe. En théorie, dans ce genre de situation, le gestionnaire refusera de remplir automatiquement les champs sur un faux site, il détectera l'URL frauduleuse. Or bien souvent, les personnes malintentionnées réussissent à convaincre leurs victimes de désactiver leur gestionnaire de mots de passe et de saisir manuellement leurs informations.

Un autre risque souvent oublié, c'est bien sûr le vol ou la perte de votre appareil. Si quelqu'un met la main sur votre ordinateur, tablette ou smartphone déverrouillé, le gestionnaire devient accessible. Sans chiffrement et sans mot de passe de démarrage, votre coffre-fort numérique se retrouve grand ouvert. On ne peut donc que conseiller de verrouiller chacun de ses appareils, voire d'activer une protection supplémentaire à l'ouverture de l'application si le service propose cette option.

Votre mot de passe maître joue un rôle central. S'il est faible, réutilisé ailleurs ou divulgué, la sécurité s'effondre complètement. Un mot de passe maître court ou prévisible devient vulnérable aux attaques automatisées, surtout si la base de données est volée.