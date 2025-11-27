Si la supercherie peut être décelée sur un grand écran de bureau par un observateur minutieux, elle devient bien plus dangereuse sur votre smartphone. La taille réduite des écrans de smartphones et la tendance des navigateurs à tronquer les barres d'adresse ne jouent clairement pas en faveur des internautes.

On conseillera donc de survoler le lien avec la souris (ou d'effectuer un appui prolongé sur mobile) pour afficher l'URL réelle avant tout clic. Les spécialistes en sécurité recommandent également d'inspecter les en-têtes des e-mails, notamment le champ "Reply-To" (Répondre à), qui trahit souvent l'origine douteuse du message. Par ailleurs, en cas de demande de réinitialisation de mot de passe, la méthode la plus sûre consiste toujours à ignorer le lien reçu et à se rendre directement sur le service concerné via un favori ou une recherche manuelle.