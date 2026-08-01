Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant que le ciel se couvre pour Google Earth. Mountain View a déployé, en début de semaine, une nouvelle fonction dans la version web de Google Earth. Nano Banana 2 fait appel au modèle d’image de Gemini pour transformer un lieu réel en scène inédite, à partir d’une invite textuelle.

Comme nous nous en faisions l’écho cette semaine, l’outil est, selon Google, un moyen de visualiser des sites historiques ou des projets immobiliers, mais Henk van Ess, chercheur du site Digital Digging spécialisé dans la vérification de sources, a testé les limites de la fonction. Il a produit une scène évoquant des réfugiés à la frontière mexicaine, puis une autre montrant un cratère de bombe près d’un hôpital à Gaza, deux images fabriquées à partir de fonds satellites authentiques. Un œil averti repère sans peine certains résultats, comme un Sphinx fusionné à la Statue de la Liberté, mais l’expert a aussi livré des versions plus convaincantes, capables de tromper un regard moins attentif. Vous sentez tourner le temps à l’orage ?

