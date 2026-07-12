Siwei Lyu est professeur d’informatique à l’université d’État de New York à Buffalo et spécialiste de la criminalistique des images IA. S’il n’a pas testé l’outil de Meta, il identifie néanmoins une limite structurelle commune aux systèmes fondés sur un filigrane invisible. Un recadrage, une forte compression ou un redimensionnement peuvent affaiblir ou effacer le signal embarqué dans l’image, selon lui.

Meta rappelle que son outil de détection n’existe encore qu’en préversion, ce qui pourrait expliquer qu'il ne soit pas encore totalement fiable. Mais sur son site, comme l’a relevé notre confrère Phonandroid, l’entreprise affirme que le filigrane reste détectable après un recadrage, une compression, un redimensionnement ou une capture d’écran. Elle précise malgré tout que le signal peut disparaître lors d’un recadrage important.

C'’est ce dont préviennent également Google et OpenAI pour leurs propres outils de détection. Les deux entreprises reconnaissent que leurs systèmes ne résistent pas à toutes les techniques d’altération d'’image.

L'’Oversight Board, organe d’experts qui rend des décisions contraignantes sur la modération des contenus des plateformes de Meta, a demandé à l'entreprise d’investir dans des outils de détection plus robustes face à la circulation de contenus IA trompeurs.

Pour Sarah Barrington, chercheuse en IA et doctorante à la UC Berkeley School of Information, le marquage numérique n'est certes pas parfait, mais représente un potentiel pour l’avenir des contenus générés par IA. Elle compare la méthode aux mesures de cybersécurité préventives, jamais totalement étanches mais utiles dès qu’elles interceptent une partie des cas.