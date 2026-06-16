Alors, qui est concerné ? Il y a deux catégories d'acteurs. D'abord les fournisseurs, c'est-à-dire les entreprises qui développent et commercialisent ces outils d'IA. Pour continuer à opérer en Europe, ils devront prouver que leur technologie intègre des garde-fous suffisants pour empêcher toute dérive vers la nudification. Sans cette preuve, la porte du marché européen leur sera tout simplement fermée. Ensuite, les déployeurs, autrement dit ceux qui utilisent ces systèmes dans leurs propres services ou applications, sont eux aussi dans le viseur si leurs outils servent à produire ce type de contenus. Dans les deux cas, la date limite pour se mettre en règle est fixée au 2 décembre 2026.