Le Parlement européen a voté mardi la révision de sa loi sur l'IA. La simplification pour les entreprises et l'interdiction des outils de nudification sont les deux mesures phares du texte.
Avec 423 voix pour, 57 contre et 174 abstentions, le Parlement européen a assez largement adopté, mardi 16 juin, une révision ciblée de la loi sur l'IA, dans le cadre du paquet omnibus numérique. Deux grandes mesures en ressortent : des délais allongés pour les entreprises qui doivent se conformer et, fait marquant, une interdiction des outils dits de nudification par intelligence artificielle, donc de création d'images artificielles à caractère sexuel à partir de photographies réelles. Avant d'entrer en vigueur, le texte doit encore être formellement adopté par le Conseil.
L'Europe allège les obligations IA pour mieux préparer les entreprises
Adopté par le Parlement et à l'origine proposé par la Commission européenne en novembre dernier, ce texte vise à rendre la loi sur l'IA plus digeste pour les entreprises, sans en sacrifier les grands équilibres. Son approche fondée sur les risques reste intacte, c'est-à-dire que ce qui évolue, c'est avant tout le rythme auquel certaines obligations s'imposeront, jusqu'ici jugé trop serré.
Les systèmes d'IA dits « à haut risque », donc ceux susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie des gens, comme les outils de recrutement automatisé, les logiciels d'évaluation de crédit ou les systèmes de surveillance par exemple, bénéficient de délais supplémentaires. Dans le détail, pour les systèmes qui fonctionnent de façon indépendante, la mise en conformité est repoussée au 2 décembre 2027. Pour ceux qui sont directement intégrés dans des produits physiques réglementés, pensez aux machines industrielles, aux dispositifs médicaux ou aux ascenseurs dotés de fonctions intelligentes, déjà soumis à des normes de sécurité sectorielles, le délai est encore plus long, jusqu'au 2 août 2028.
On note aussi un autre assouplissement, qui concerne l'obligation d'apposer un filigrane numérique sur les contenus générés par IA. Cette sorte de signature invisible intégrée aux images, vidéos ou textes pour signaler qu'ils ont été produits par une machine, est repoussée au 2 décembre 2026. D'ici là, un étiquetage lisible par machine restera obligatoire : concrètement, les contenus devront embarquer des métadonnées qui identifient leur origine artificielle, même si elles ne sont pas visibles à l'œil nu.
Enfin, les exemptions administratives jusqu'ici réservées aux PME sont étendues aux entreprises de taille intermédiaire, trop grandes pour être considérées comme de petites structures, mais pas encore assez pour encaisser sans dommage le poids de la conformité réglementaire.
La nudification par IA, une interdiction nette pour protéger les victimes
C'est probablement la mesure la plus forte du texte. La loi interdit désormais tout système d'IA capable de générer des images, vidéos ou sons montrant les parties intimes d'une personne réelle et identifiable sans son accord, ce qu'on appelle communément les deepfakes de nudification. Sont également visés les outils qui permettent de créer du contenu pédopornographique assisté par IA. En clair, ces technologies qui donnent les moyens de « déshabiller » virtuellement n'importe qui, ou de fabriquer des contenus sexuels qui mettent en scène des mineurs, n'auront plus le droit d'exister sur le marché européen.
Alors, qui est concerné ? Il y a deux catégories d'acteurs. D'abord les fournisseurs, c'est-à-dire les entreprises qui développent et commercialisent ces outils d'IA. Pour continuer à opérer en Europe, ils devront prouver que leur technologie intègre des garde-fous suffisants pour empêcher toute dérive vers la nudification. Sans cette preuve, la porte du marché européen leur sera tout simplement fermée. Ensuite, les déployeurs, autrement dit ceux qui utilisent ces systèmes dans leurs propres services ou applications, sont eux aussi dans le viseur si leurs outils servent à produire ce type de contenus. Dans les deux cas, la date limite pour se mettre en règle est fixée au 2 décembre 2026.
Le corapporteur du texte, Michael McNamara (Renew, Irlande) explique que ces outils « ont un impact sur des personnes réelles, en grande majorité des femmes, dans le but de les humilier, de les dégrader et de les objectiver. » Il précise que cette interdiction « entrera en vigueur avant la fin de cette année », sous réserve bien sûr que le Conseil adopte formellement le texte, dernière étape avant son entrée en vigueur.