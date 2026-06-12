Début 2026, SpaceX a absorbé xAI dans une fusion que les deux sociétés ont valorisée à environ 1 150 milliards d'euros. Dans le document déposé auprès de la SEC en vue de l'introduction en bourse, SpaceX a classé Grok une des sources actives de litiges liés aux deepfakes non consentis. Le budget contentieux global de SpaceX dépasse 500 millions de dollars, soit environ 460 millions d'euros. Une partie de ce montant couvre les litiges Grok, que SpaceX a qualifiés de facteurs susceptibles d'exposer l'entreprise à des sanctions pour contenus « potentiellement explicites » et images « non consenties ou exploitatrices ».

xAI maintient donc un outil dont elle a évalué les risques juridiques à plusieurs centaines de millions d'euros. Genevieve Oh, analyste indépendante spécialisée dans les deepfakes, estime que Grok dépasse probablement à lui seul l'ensemble des autres outils de nudification combinés en volume de production. Aux États-Unis, le TAKE IT DOWN Act, une loi fédérale promulguée en mai 2025 et pleinement en vigueur depuis le 19 mai 2026, oblige désormais les plateformes à supprimer les images intimes non consenties dans les 48 heures suivant un signalement.

En mars, Baltimore est devenue la première ville américaine à attaquer xAI en justice. Trois adolescentes du Tennessee ont par ailleurs déposé un recours collectif. Ashley St. Clair, mère d'un enfant d'Elon Musk, a engagé une procédure distincte après la diffusion sur X de deepfakes à son effigie. En juin 2026, la députée britannique Jess Asato a déposé une plainte devant la High Court. Après la publication de l'enquête, xAI a retiré les contenus incriminés et X a supprimé les liens concernés pour violation de ses règles, sans répondre aux demandes de commentaire formulées avant publication.