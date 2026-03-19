Très visiblement, les décideurs ont décidé de frapper un grand coup après les agissements de Grok cet hiver : sur X, anciennement Twitter, des milliers d'utilisateurs ont demandé à l'IA de dénuder des femmes et des mineurs, et celle-ci s'est à chaque fois exécutée sans aucune limite. La fonctionnalité a suscité de vives réactions dans le monde entier, à tel point que xAI a finalement décidé de la bloquer. Mais le mal est déjà fait.