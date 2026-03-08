Du côté de la justice, on peine également à suivre le rythme : il faut compter 3 mois pour lever l'anonymat sur un compte malveillant et jusqu'à 18 mois pour aller au bout d'une action en diffamation en première instance. La loi SREN s'avère, quant à elle, difficilement applicable et il faudra attendre jusqu'au 2 août 2026 pour que la nouvelle législation IA européenne entre en vigueur. Pendant ce temps, un deepfake se génère en quelques secondes et se propage en quelques minutes. Dans la plupart des cas, il sera impossible de le faire disparaître totalement de la toile.