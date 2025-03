Les victimes se retrouvent démunies devant la propagation massive de ces comportements. Marie, utilisatrice harcelée sur la communauté « Les Singes », témoigne : « Dès qu'une femme publie sur la communauté, on reçoit des insultes par message, on nous demande notre 'bodycount' ou on nous signale. » Cette situation s'est aggravée depuis octobre 2024, quand Elon Musk a modifié la fonction « bloquer » de X. Les harceleurs ne peuvent plus parler directement à leur victime, mais peuvent toujours voir leurs contenus.

Alors qu'il avait créé la surprise en annonçant vouloir recruter des modérateurs fin janvier 2024, Elon Musk semble ne pas avoir mis son souhait à exécution. « Il détricote peu à peu les rares mesures mises en place pour protéger les utilisatrices », déplore Laure Salmona. Le nombre de modérateurs professionnels a diminué depuis le rachat de la plateforme. X a cessé de communiquer sur les moyens humains consacrés à la modération. Virginie Julliard, responsable du département médias du Celsa, constate que cela « laisse le harcèlement prospérer, car les algorithmes peinent à le détecter ».

Les communautés problématiques ne disposent que d'une modération très limitée. « Les Singes » comptent huit modérateurs bénévoles, ce qui reste insuffisant pour 90 000 membres. La situation est pire chez les « Eveillés enragés » avec seulement trois modérateurs, dont le plus actif publie lui-même des contenus inappropriés. Ce dernier a par exemple évoqué le « bodycount de zinzin » de Chloé Gervais et a reposté la photo d'une jeune utilisatrice avec ce commentaire : « J'aimerais tellement comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme pour faire la p[*]te gratuitement sur les réseaux. »

L'outil « communauté » n'offre pas de véritables moyens de protection. Les victimes se retrouvent piégées dans un système qui favorise la viralité des contenus toxiques sans leur donner les outils nécessaires pour se défendre.

Dans l'intervalle, si vous pensez être victime de cyberharcèlement sur Internet, sachez que le Gouvernement a mis en place 17Cyber, une plateforme pour vous guider et vous aider dans vos démarches. Elle est disponible 7/7 et 24/24h et met à votre disposition en cas de besoin l'un des 1 200 prestataires référencés par Cybermalveillance.gouv.fr, dont 200 sont labellisés « ExpertCyber ».