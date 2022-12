Comment fonctionne le nouveau bouton anti-harcèlement sur Twitch ?

Les streameuses plus établies n'en sont pas non plus protégées pour autant, comme le prouve la situation de Ultia depuis plus d'un an. Sa remarque sur le contenu sexiste d'un streamer à l'occasion du ZEvent 2021 lui a valu des milliers de messages d'insultes lors de presque chacun de ses lives et autres prises de parole depuis, au point qu'elle a fini par porter plainte récemment.