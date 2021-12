Twitch va mieux protéger les streamers des trolls grâce au deep learning

L’outil fera alors la distinction entre les trolls « probables » et « possibles ». Dans le premier cas, les messages de l’utilisateur seront automatiquement masqués dans le chat, et ils ne seront vus que par les modérateurs qui pourront agir en conséquence. Dans le second, la personne pourra écrire normalement dans le fil de discussion, mais tous ses messages seront signalés aux modérateurs qui pourront surveiller son comportement. Les streamers pourront cependant empêcher les utilisateurs jugés cas « possibles » d’interagir dans le chat par défaut via les options de l’outil.