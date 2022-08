Les trolls seraient en fait « des cons dans la vraie vie », d’après une nouvelle étude

L’hypothèse part du principe que les individus en ligne peuvent se permettre des comportements plus radicaux qu’en face à face. Le manque d’intersubjectivité diminue leur capacité à contenir leurs émotions. Il est aussi plus facile d’adopter un comportement hostile derrière un écran, où les individus se sentent protégés par la distance matérielle avec leurs interlocuteurs. L’anonymat permet également aux individus connectés de se sentir plus libres de laisser exploser leurs émotions.

L’étude s’intéresse particulièrement à l’hostilité liée aux débats politiques sur internet. La politique est l’un des sujets les plus toxiques abordés en ligne et perturbés par des individus malintentionnés. Le ton monte très facilement et les débats deviennent très vite personnels.

Les chercheurs ont interrogé un échantillon de Danois et d’Américains sur leurs perceptions de l’hostilité des débats politiques en ligne et sur leur propre comportement sur internet. Les résultats semblent réfuter leur première hypothèse.