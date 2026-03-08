La cyberviolence ne connaît pas les genre. 41 % des Français de plus de 18 ans ont subi au moins un acte de cyberviolence. Entre 2016 et 2024, le nombre de victimes de harcèlement sexuel numérique enregistrées par les forces de l'ordre a été multiplié par six, selon l'INSEE. 29 % des victimes ont eu des pensées suicidaires. Mais chez les femmes, le chiffre explose et les formes se multiplient : insultes sexistes, diffusion non consentie d'images intimes, usurpation d'identité, harcèlement en meute.

Pourtant, la loi, pourtant, existe. Des textes ont été adoptés, les peines aggravées, et on a mis en place des règlements au niveau européen. Mais entre ce que prévoient les codes et ce que vivent les victimes, il y a un gouffre que deux associations tentent de combler chacune à leur façon.

Nous les avons interrogées.

D'un côté, Féministes contre le cyberharcèlement, cofondée en 2016 par Laure Salmona, artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts de Paris, de Sciences Po, autrice de 15 idées reçues sur les cyberviolences paru en 2025 aux éditions du Cavalier Bleu. De l'autre, #StopFisha, dont le pôle juridique bénévole accompagne les victimes de la prise de contact jusqu'à, parfois, l'audience.