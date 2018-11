Haine raciale et sexisme sur les réseaux : après l'Europe, le gouvernement veut une loi

Une loi se basant sur un rapport sur la lutte contre les propos haineux

📲Insultes, harcèlement, propos sexistes, racistes, homophobes, antisémites, antimusulmans, haineux, injurieux... doivent être supprimés ++ vite des réseaux sociaux !

Avec @mounir des solutions pour #nerienlaisserpasser

🙌🏽 Le gouvernement défendra en 2019 une loi en ce sens pic.twitter.com/Qzezd76FUm — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 28 novembre 2018

Un texte qui visera directement les réseaux sociaux

Un vrai défi. C'est ce qui attend le gouvernement pour l'année prochaine avec la mise en chantier d'un futurvisant à combattre la diffusion de messages haineux ou discriminants surC'est dans un tweet que, secrétaire d'État chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, annonce la rédaction de ce texte en association avec Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique.Le gouvernement pourra s'appuyer sur un rapport au sujet de larédigé par la députée LREM Laetita Avia et remis en septembre dernier au Premier ministre Édouard Philippe.Le texte de loi devra appuyer la réglementation européenne. Depuis 2016, comme le rappelle Numerama , Google, Facebook ou Twitter se sont engagés auprès de l'Union européenne afin de retirer plus rapidementpubliés sur leurs plateformes et signalés par d'autres utilisateurs. Ces dernières sont régulièrement accusées de devenir des défouloirs, sans aucun contrôle, où tous les propos sont permis, même les plus orduriers.Le message de Marlène Schiappa indique que lesseront les premiers visés par ces mesures. En matière de, la législation française est très différente de celle des États-Unis, où tous les propos sont autorisés, même les plus choquants. En France, certains types de discours comme le négationnisme sont passibles de peine de prison.