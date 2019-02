Pour éviter la déprime, pas plus de 30 mn de réseaux sociaux par jour !

La corrélation n'est pas la causalité

Moins de réseaux sociaux, une meilleure santé mentale

Les réseaux sociaux sont partout, tout le temps. Difficile en effet de déconnecter à une époque où nos téléphones ne cessent de nous envoyer des notifications afin de nous prévenir que quelqu'un anotre photo ou commenté notre statut. Pourtant, selon une récente étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, réduire le temps consacré aux réseaux sociaux pourrait être bénéfique, notamment afin de réduire la dépression et diminuer le sentiment de solitude.Plusieurs études concernant les liens entre la fréquentation des réseaux sociaux et la santé mentale ont déjà été menées par le passé. Mais la corrélation n'étant pas la causalité, elles n'avaient pas réussi à déterminer si les réseaux sociaux faisaient déprimer les gens, ou s'il s'agissait des personnes déprimées qui fréquentaient les réseaux sociaux.Afin de répondre à cette question, les chercheurs ont recruté 143 étudiants possédant un compte Facebook, Snapchat et Instagram, ainsi qu'un iPhone - puisque le mobile de la marque à la pomme enregistre naturellement le temps passé quotidiennement sur chaque application.Les étudiants ont ensuite été scindés en deux groupes, l'un pouvant utiliser les réseaux sociaux comme il l'a toujours fait, l'autre étant obligé de ne passer que 10 minutes par jour sur chacun des réseaux sus-cités.Suite à l'expérience, chacun des étudiants a ensuite du répondre à un questionnaire destiné à évaluer son bien-être à propos de 8 facteurs : le soutien social, la peur de l'échec, la solitude, l'autonomie, l'acceptation de soi, l'anxiété, la dépression, et enfin l'estime de soi.D'après les résultats de l'analyse, le groupe ayant été limité dans son utilisation des réseaux sociaux aurait montré des signes d'une véritable diminution du sentiment de solitude et de la dépression. Aucun changement significatif n'a été remarqué concernant les autres points.Une bonne raison de déconnecter plus fréquemment ?