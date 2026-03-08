En 2022, Twitch a ainsi lancé le mode Bouclier. En un seul clic, la victime d'un raid peut instantanément restreindre son chat et ses spectateurs selon des paramètres prédéfinis ; par exemple, seuls les abonnés de longue date sont en mesure d’écrire dans le chat. Une fois la vague passée, le mode se désactive aussi simplement. Autre avancée : quand un compte est bloqué, Twitch étend désormais ce blocage aux comptes créés ultérieurement sur le même appareil, coupant court à la stratégie classique des harceleurs qui se recréent des comptes en boucle.