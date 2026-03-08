Sur le papier, les victimes de cyberviolences ne sont pourtant pas complètement démunies. PHAROS permet de signaler des contenus et comportements illicites, le 3018 accompagne les mineurs face aux violences numériques, et le 3919 reste la porte d’entrée nationale pour les violences sexistes et sexuelles. Sauf que dans les faits, ce n’est pas si simple.

D’abord parce qu’il y a un problème de connaissance. La Grande Enquête sur les cyberviolences sexistes et sexuelles montre qu’à peine une victime sur deux se considère suffisamment informée sur ces violences. Un tiers seulement dit avoir une idée des peines encourues par les auteurs. Beaucoup hésitent, tâtonnent, ne savent pas s’il faut appeler un numéro, porter plainte, signaler à une plateforme ou tout faire en même temps. Avant même de franchir la porte d’un commissariat ou de remplir un formulaire, une partie des victimes est déjà découragée.

Ensuite parce qu'une fois la démarche engagée, le parcours est fastidieux et opaque. Traiter un signalement, ce n’est pas appuyer sur un bouton. Il faut vérifier les faits, demander des réquisitions, parfois dialoguer avec des plateformes réticentes ou des autorités étrangères. Identifier un auteur prend du temps, lever l’anonymat encore plus, et la qualification juridique des faits laisse souvent les victimes dans le flou. Au premier semestre 2025, PHAROS a reçu plus de 109 000 signalements. Une minorité concerne des situations critiques, mais la masse de cas quotidiens suffit à saturer les chaînes de traitement. Au bout du compte, de (trop) nombreuses victimes finissent par décrocher en cours de route, usées par la longueur des démarches ou convaincues qu’elles n’aboutiront pas.

Enfin parce que la charge de coordination repose largement sur les victimes elles-mêmes. Lignes d’écoute, plateformes de signalement, numéros d’urgence, associations, professionnels et professionnelles de santé composent un paysage dense mais morcelé. C’est aux personnes ciblées de trouver la bonne porte, de répéter leur récit, de relancer, de faire le lien entre ce que disent la police, la plateforme, la psy ou l’avocat. Pendant ce temps, les services de santé rappellent que le cyberharcèlement peut entraîner décrochage scolaire, troubles anxieux et dépressifs, idées suicidaires, et que l’accès à un soutien psychologique devrait faire partie de la réponse de base, pas d’un éventuel bonus.

L’appel relayé par l’Observatoire national des violences faites aux femmes plaide pour une stratégie nationale cohérente contre les cyberviolences sexistes et sexuelles, qui relie prévention, accompagnement, formation des professionnels et régulation des plateformes. De leur côté, les associations défendent l’idée d’un vrai guichet unique pour les victimes de cyberviolences sexistes et sexuelles, quel que soit leur âge, capable de proposer dans le même mouvement une aide juridique, un appui technique et un soutien psychologique. En attendant, une grande partie de la lutte contre les cyberviolences repose sur la capacité des victimes à se débrouiller seules.