L’enquête du Tech Transparency Project recense plusieurs dizaines d’applications capables de manipuler des images pour en produire des versions à caractère sexuel. Au total, 38 services de ce type ont été identifiés sur les deux principales boutiques mobiles, dont 18 sur l’App Store et 20 sur Google Play.

Ces outils reposent sur l’intelligence artificielle pour altérer des photos de personnes réelles, en simulant leur nudité ou en les intégrant dans des contenus explicites. Cumulées, ces applications affichent près de 483 millions de téléchargements et environ 122 millions de dollars de revenus générés.

Autre élément relevé par le rapport : leur accessibilité. Une large partie de ces applications est présentée comme adaptée à tous les publics, y compris les plus jeunes. Une classification qui contraste avec les usages possibles de ces logiciels, capables de produire des images sexualisées à partir de visages bien réels.