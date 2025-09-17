Et si Google a tardé à débusquer le lièvre, c’est parce que les applications impliquées dans SlopAds faisaient (presque) exactement ce qu’on attendait d’elles. Presque, car une fois installées, elles contactaient un serveur distant pour récupérer une configuration chiffrée permettant de déterminer leur mode d’installation depuis le Play Store : en direct, ou après un clic sur une publicité.

Dans ce second cas, l’application frauduleuse téléchargeait un module malveillant, dissimulé dans quatre fichiers PNG, puis reconstitué localement. Ce composant ouvrait en tâche de fond des WebViews invisibles, sortes de mini-navigateurs sans interface, pour charger et cliquer automatiquement sur des annonces hébergées sur des sites contrôlés par les fraudeurs.

Évidemment, tout trafic était dissimulé derrière une cascade de redirections et de paramètres, conçus pour faire passer ces clics automatisés pour des interactions humaines. Résultat, des milliards d’impressions et de clics générés en douce, alors que la victime pensait simplement consulter la météo du jour.

Derrière cette entourloupe, les chercheurs ont identifié une infrastructure dense, composée de plusieurs serveurs de commande et de contrôle, appuyée par plus de 300 domaines servant à diffuser ou promouvoir les applications piégées. Un trafic massif, observé dans 228 pays, principalement aux États-Unis, en Inde et au Brésil, qui laisse penser que les 224 applications recensées ne formaient qu’une partie de l’équation.