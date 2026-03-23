C'est pour combler ce vide que la sénatrice LIRT Laure Darcos a déposé, le 12 décembre 2025, une proposition de loi courte, mais ô combien importante. Elle ne comporte qu'un seul article, mais porte un principe qui change tout. Désormais, un fournisseur ou générateur d'IA serait automatiquement présumé avoir utilisé des œuvres protégées, et ce serait à lui de prouver le contraire. Il n'y aurait donc plus besoin pour un auteur de démontrer qu'on lui a « volé » son travail, la loi le ferait à sa place.