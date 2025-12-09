L’argument avancé se veut pragmatique, puisqu'il est impossible pour les entreprises d’IA, et encore moins pour les plus petites d'entre elles, de négocier des millions de licences individuelles, et impossible de développer des modèles compétitifs avec des datasets incomplets. Un système centralisé éviterait donc une "fracture" de l’IA européenne et garantirait l’accès à un corpus suffisamment large pour rester dans la course mondiale.



Derrière cette vision d’efficacité économique, une question demeure : peut-on priver les artistes du droit de refuser l’exploitation de leur œuvre, même au nom de l’intérêt général ? Le rapport n’a aucune valeur législative, mais il ouvre clairement une porte. Une porte qui, si elle est franchie, redéfinirait en profondeur la relation entre création, technologie et droit d’auteur.