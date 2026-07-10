Meta réclamait déjà, en mai 2025, un formulaire de refus aux utilisateurs européens. Sans cette démarche, vos publications publiques nourrissaient automatiquement ses modèles d'IA. L'autorité irlandaise de protection des données avait autorisé ce système la même année, après plusieurs mois de négociations avec Meta. L'association noyb avait dénoncé ce choix : pour elle, le RGPD impose de demander votre accord avant d'utiliser vos données, pas de vous laisser vous en retirer après coup.

YouTube a ouvert cette année Likeness Detection, un outil de détection de ressemblance réservé aux personnes inscrites volontairement au dispositif. Sur Instagram, vous devez au contraire chercher vous-même l'interrupteur, niché dans un sous-menu des réglages de partage. Même si c'est simple, encore faut-il savoir que cela existe et est possible.

La Federal Trade Commission américaine avait infligé à Meta une amende de 5 milliards de dollars, soit environ 4,4 milliards d'euros, en 2019, après le scandale Cambridge Analytica.