Muse Image, un générateur d'images créé par l'IA de Meta, pioche dans les comptes Instagram publics. Mais vous pouvez retirer vos propres photos de ce système depuis les réglages de votre compte, sans passer par un formulaire.
Meta a déployé Muse Image dans ses applications. Avec cet outil, vous décrivez une scène par texte ou réutilisez une photo déjà publiée sur Instagram. Meta modifie aussi des photos existantes et assemble des publicités personnalisées avec cette technologie. Et comme par défaut, les comptes et contenus d'Instagram sont publics, n'importe quel autre utilisateur peut associer votre compte à une création et piocher dans vos propres photos publiées. Seuls les comptes privés et les profils des utilisateurs de moins de 18 ans échappent automatiquement à ce consentement à votre insu. Vous ne recevez aucune notification lorsque vos photos servent de matière première à une création. Heureusement, vous pouvez empêcher de vous faire piller. Et tout se passe depuis les réglages de partage.
Désactivez la réutilisation en quatre étapes
Même si Meta n'en a pas fait une grande annonce, les explications et processus se trouvent sur la page d'aide d'Instagram.
Pour protéger vos contenus d'être réutilisés par d'autres utilisateurs, il vous suffit de vous connecter à votre compte, puis :
- ouvrez votre profil Instagram ;
- appuyez sur les trois traits horizontaux en haut à droite pour accéder aux réglages ;
- sélectionnez la rubrique « Partage et réutilisation » ;
- descendez pui repérez l'intitulé « Autoriser les internautes à créer avec votre contenu et à le réutiliser » ;
- désactivez la bascule associée aux publications ;
- répétez l'opération pour les reels, plus bas.
Il s'agit parfois de bien plus qu'une simple question de consentement. Des utilisateurs subissent parfois des usages problématiques, par exemple un montage à caractère harcelant, voire un deepfake à caractère pornographique, avant même de savoir que leurs photos ont servi.
Instagram laisse la charge de la preuve à l'utilisateur
Meta réclamait déjà, en mai 2025, un formulaire de refus aux utilisateurs européens. Sans cette démarche, vos publications publiques nourrissaient automatiquement ses modèles d'IA. L'autorité irlandaise de protection des données avait autorisé ce système la même année, après plusieurs mois de négociations avec Meta. L'association noyb avait dénoncé ce choix : pour elle, le RGPD impose de demander votre accord avant d'utiliser vos données, pas de vous laisser vous en retirer après coup.
YouTube a ouvert cette année Likeness Detection, un outil de détection de ressemblance réservé aux personnes inscrites volontairement au dispositif. Sur Instagram, vous devez au contraire chercher vous-même l'interrupteur, niché dans un sous-menu des réglages de partage. Même si c'est simple, encore faut-il savoir que cela existe et est possible.
La Federal Trade Commission américaine avait infligé à Meta une amende de 5 milliards de dollars, soit environ 4,4 milliards d'euros, en 2019, après le scandale Cambridge Analytica.