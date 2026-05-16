Une fois inscrit, vous vous retrouvez dans le même onglet la liste des vidéos potentiellement concernées. Vous avez alors trois options pour chaque correspondance :

Demander la suppression au titre du droit à la vie privée ;

Déposer une plainte pour atteinte au droit d'auteur ;

Archiver la vidéo, sans action immédiate.

YouTube demande également au déclarant si la voix a, elle aussi, été reproduite. Mais l'outil ne sait pas détecter une usurpation à partir de la voix seule. Le système repère un visage, puis interroge l'utilisateur sur la bande son. La détection vocale automatisée n'existe pas dans cette version. Pourtant, c'est l'incident à l'origine du projet.

En septembre 2024, le YouTubeur Jeff Geerling découvrait sa voix clonée par la société Elecrow dans des tutoriels Raspberry Pi. Il a alors reproduit un clone convaincant de savoix pour 5 dollars, soit environ 4,60 euros, via l'outil Instant Voice Cloning d'ElevenLabs pour prouver la facilité de la manoeuvre. Et il n'a suffi pour cela que d'une minute de son podcast. Le clonage de la voix est aussi utilisé pour les campagnes de fishing, notamment avec la vague d'appels silencieux dont vous êtes probablement victimes depuis quelques semaines.