De quoi également interroger sur la sécurité. Et si quelqu’un utilisait l’avatar à des fins malintentionnées ? YouTube insiste sur le fait que seul le propriétaire du compte qui l’a créé est en mesure de l’exploiter. Impossible, selon ses dires, pour un tiers de s’en emparer pour produire des vidéos à la place du créateur. La fonctionnalité est par ailleurs réservée aux majeurs, propriétaires d’une chaîne existante.