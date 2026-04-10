Vous en avez assez de voir du contenu généré par intelligence artificielle (IA) dans vos feeds sur les réseaux sociaux ? Ce n’est visiblement pas prêt de s’arranger avec cette nouveauté signée Google, qui débarque sur YouTube.
Comme le reste de l’industrie, le numéro 1 de la vidéo en ligne incorpore progressivement des fonctionnalités IA comme la traduction automatique. C’est donc sans surprise qu’il va désormais plus loin, en permettant aux créateurs de générer un avatar photoréaliste à leur image et à leur voix, directement utilisable dans leurs Shorts. On arrête pas le progrès.
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Un clone numérique et photoréaliste
Le principe est simple : l’utilisateur enregistre un selfie en direct via l’application YouTube ou YouTube Create afin de capturer à la fois son visage et sa voix, le tout à partir d’une série de courtes instructions. Une opération à réaliser une seule fois, bien qu’elle puisse être refaite à tout moment.
Une fois l’avatar créé, un simple prompt suffit à générer une vidéo avec celui-ci. Chaque clip peut durer jusqu’à huit secondes, et il est possible d’en enchaîner plusieurs. De même, l'avatar peut être intégré à des Shorts déjà existants. Il s’agit, ni plus ni moins, d’un clone numérique photoréaliste, qui ressemble et parle comme son créateur.
Cette fonctionnalité peut soulever des questions, alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour protester contre « l'AI slop » (concrètement, la bouillie d’IA) qui pullule en ligne. Mais Google semble avoir choisi son camp.
YouTube promet une sécurité accrue
De quoi également interroger sur la sécurité. Et si quelqu’un utilisait l’avatar à des fins malintentionnées ? YouTube insiste sur le fait que seul le propriétaire du compte qui l’a créé est en mesure de l’exploiter. Impossible, selon ses dires, pour un tiers de s’en emparer pour produire des vidéos à la place du créateur. La fonctionnalité est par ailleurs réservée aux majeurs, propriétaires d’une chaîne existante.
Et ce n’est pas tout. Pour lutter contre la désinformation et les deepfakes, chaque vidéo générée avec un avatar est automatiquement signalée comme contenu produit par une IA. YouTube appose des filigranes visibles ainsi que des labels numériques, dont le C2PA, un standard largement adopté dans l’industrie, pour authentifier les contenus générés par des machines.
Aussi, le créateur garde la main à tout moment : il peut supprimer son avatar ou n’importe quelle vidéo où il apparaît, et contrôler qui est autorisé à remixer ses contenus. Reste à voir si cette innovation trouvera son public, alors qu’OpenAI vient de mettre aux oubliettes Sora, qui proposait un dispositif similaire.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes