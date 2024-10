L'année dernière, la plateforme a décidé de monter au créneau et a indiqué qu'elle se montrerait intransigeante à l'égard de ce type de publications. Elle a depuis déployé un outil qui invite ses utilisateurs à identifier eux-mêmes leurs téléchargements incorporant du contenu généré par l'IA. Il peut néanmoins être contourné simplement. Désormais, YouTube déploie le standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) sur son site.