Quand un numéro inconnu apparaît à l'appareil, nous sommes de plus en plus à hésiter à décrocher, car il y a non seulement des escroqueries, mais aussi du spam et des démarcheurs intempestifs. Et il faut ajouter aujourd'hui un nouvel inconvénient. En effet, selon le site Bitdefender, spécialiste de la protection numérique, les escrocs multiplient aussi aujourd'hui les appels silencieux.

Leur objectif ? Laisser la personne au bout du fil parler, cette dernière cherchant à savoir qui l'a contacté. Grâce aux mots que cette dernière va prononcer, les escrocs pourront copier l'empreinte vocale de la victime grâce à des outils IA, et pourront les revendre sur le dark web. Cette empreinte vocale pourra ultérieurement être utilisée afin de tenter une usurpation d'identité ou d'obtenir des informations telles que vos coordonnées bancaires.