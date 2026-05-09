Les arnaques au téléphone se multiplient. Et celle qui fait mal en ce moment est encore plus vicieuse que celles dont vous avez sûrement l'habitude.
On le sait, avec tous les hacks qui ont eu lieu ces dernières années, de nombreux acteurs mal intentionnés possèdent le numéro de téléphone d'une majorité de Français. Ils l'utilisent en général pour mener des escroqueries en tentant d'obtenir au téléphone des informations confidentielles, ou en envoyant des SMS d'arnaque, comme celle du faux livreur. Mais aujourd'hui, les arnaqueurs peuvent vous faire mal sans même entamer une quelconque interaction.
Les escrocs vous appellent pour enregistrer l'empreinte de votre voix
Quand un numéro inconnu apparaît à l'appareil, nous sommes de plus en plus à hésiter à décrocher, car il y a non seulement des escroqueries, mais aussi du spam et des démarcheurs intempestifs. Et il faut ajouter aujourd'hui un nouvel inconvénient. En effet, selon le site Bitdefender, spécialiste de la protection numérique, les escrocs multiplient aussi aujourd'hui les appels silencieux.
Leur objectif ? Laisser la personne au bout du fil parler, cette dernière cherchant à savoir qui l'a contacté. Grâce aux mots que cette dernière va prononcer, les escrocs pourront copier l'empreinte vocale de la victime grâce à des outils IA, et pourront les revendre sur le dark web. Cette empreinte vocale pourra ultérieurement être utilisée afin de tenter une usurpation d'identité ou d'obtenir des informations telles que vos coordonnées bancaires.
Une vérification pour savoir si la ligne est toujours attribuée
Avec cette voix, il peut aussi être possible de tromper vos proches, là encore, afin de mener une arnaque. Il faut dire qu'aujourd'hui, « copier la voix, le timbre et l'intonation est beaucoup plus simple que les gens ne le pensent. Cela ne prend que quelques secondes », comme le rappelle Bitdefender.
Une autre raison, pour ces appels silencieux, est pour les arnaqueurs de vérifier que le numéro est encore attribué. Une information importante pour les escrocs, qu'ils revendront ensuite sur le dark web.
On vous conseille donc, si jamais vous décrochez l'appel d'un numéro inconnu, de laisser la personne parler en premier. Ou vous pouvez, si vous voulez être plus prudent, laisser l'appel sonner, et attendre que votre interlocuteur laisse un message vocal ou vous envoie un SMS. Enfin, il reste aussi la possibilité de télécharger l'application Saracroche, pour filtrer une majorité de numéros indésirables.