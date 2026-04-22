C'est parti pour une croisade. YouTube ouvre désormais sa technologie de détection de ressemblance à l'industrie du divertissement, via les grandes agences CAA, UTA, WME et Untitled Management. Ces agences ont travaillé directement avec YouTube pour affiner l'outil.

Acteurs, musiciens et artistes qu'elles représentent peuvent désormais y accéder, qu'ils possèdent ou non une chaîne YouTube, ce qui va au-delà d'un simple avantage réservé aux créateurs actifs sur la plateforme.

Pour s'inscrire, chaque participant doit vérifier son identité au préalable. Les données transmises lors de cette étape servent uniquement à cette vérification et n'alimentent pas les modèles d'IA de Google.