Selon une enquête du Wall Street Journal, l’acteur d’Interstellar a obtenu ces derniers mois plusieurs marques déposées auprès de l’office américain des brevets et des marques. Au total, huit enregistrements ont été validés, couvrant notamment des extraits vidéo et audio le représentant. L’un d’eux porte même sur sa réplique devenue culte, « Alright, alright, alright », tirée du film Génération rebelle (1993) et désormais protégée comme une marque à part entière.

D’autres dépôts incluent un clip de quelques secondes où l’acteur apparaît sur un porche, ainsi qu’une courte séquence le montrant assis devant un sapin de Noël. L’objectif affiché est clair : créer un périmètre légal autour de son identité numérique. McConaughey explique vouloir s’assurer que toute utilisation de sa voix ou de son apparence repose sur son accord explicite, avec une attribution claire.

Malgré ces précautions, les avocats du comédien indiquent ne pas avoir identifié, à ce stade, de deepfake utilisant son image. Cette démarche est donc préventive et vise à disposer d’un levier juridique supplémentaire si des copies non autorisées venaient à apparaître à l’avenir sur le web.