Personne n'échappe à l'avènement de l'intelligence artificielle (IA), et encore moins le monde du cinéma. Deux grands noms d'Hollywood, Matthew McConaughey et Michael Caine, collaborent désormais avec ElevenLabs, start-up spécialisée dans la reproduction vocale ultra-réaliste.
C'est un domaine qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Souvenez-vous de la controverse dans laquelle s'est plongée OpenAI l'année dernière, lorsqu'elle a introduit une voix très similaire à celle de Scarlett Johansson pour faire la promotion de son nouveau mode vocal.
Cela n'empêche pas ElevenLabs de cartonner au sein de la Silicon Valley. Valorisée à 6,6 milliards de dollars, la société propose plusieurs produits basés sur l'IA pour le clonage de voix, le doublage multilingue et la narration automatisée. Et elle compte désormais des soutiens de poids.
Reproduire les voix
À commencer par Matthew McConaughey. L'acteur utilise désormais sa technologie de clonage vocal pour diffuser sa newsletter Lyrics of Livin' en espagnol, le tout tout en conservant sa propre voix. De quoi lui permettre d'atteindre un public plus large sans avoir besoin de réaliser plusieurs enregistrements.
« À tous ceux qui construisent avec la technologie vocale : continuez. Vous contribuez à créer un futur où l'on peut lever les yeux de nos écrans et se reconnecter à quelque chose d'aussi intemporel que l'humanité elle-même : nos voix », s'enthousiasme-t-il. Son investissement dans ElevenLabs, en 2022, n'est certainement pas anodin dans cette décision.
De son côté, Michael Caine, monstre du cinéma doublement oscarisé, rejoint l'Iconic Voice Marketplace. Cette plateforme propose des licences vocales : les sociétés ou créateurs souhaitant utiliser une voix célèbre déposent d'abord une demande, puis ElevenLabs se charge de les mettre en contact avec la personne concernée ou avec les ayants droit lorsqu'il s'agit d'artistes disparus.
Si tout le monde donne son feu vert, la start-up fournit les outils techniques permettant de produire le contenu avec la voix de l'artiste en toute légalité.
Domaine controversé
« Pendant des années, j'ai prêté ma voix à des histoires qui ont touché les gens : des récits de courage, d’esprit, et d'humanité. Aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à trouver la leur. Avec ElevenLabs, nous pouvons préserver et partager des voix - pas seulement la mienne, mais n'importe laquelle », assure l'acteur dans une vidéo promotionnelle. « ElevenLabs ne cherche pas à remplacer l'humanité, mais à la célébrer », poursuit-il.
Les voix de Liza Minnelli, Judy Garland, Jean Harlow, Maya Angelou, Laurence Olivier, Babe Ruth, Mark Twain, Alan Turing, Oppenheimer et John Wayne sont également disponibles sur la marketplace.
ElevenLabs assure vouloir créer un cadre légal et éthique autour des voix clonées, en plus de donner accès à des voix historiques ou iconiques pour enrichir des œuvres culturelles. Mais des questions se posent bien évidemment. Alors que les acteurs s'inquiètent d'une utilisation détournée, l'exploitation de tels médias pour faire circuler de fausses informations ou escroquer des personnes est aussi une réalité.