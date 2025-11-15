« Pendant des années, j'ai prêté ma voix à des histoires qui ont touché les gens : des récits de courage, d’esprit, et d'humanité. Aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à trouver la leur. Avec ElevenLabs, nous pouvons préserver et partager des voix - pas seulement la mienne, mais n'importe laquelle », assure l'acteur dans une vidéo promotionnelle. « ElevenLabs ne cherche pas à remplacer l'humanité, mais à la célébrer », poursuit-il.