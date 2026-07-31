Gemini va générer des images dans Google Earth, et voici pourquoi

Google Earth peut désormais générer des images inédites à partir de lieux réels, grâce à l'intégration du modèle Nano Banana 2 de Gemini directement dans son interface web.
Google a annoncé le déploiement global de cette fonctionnalité sur Google Earth pour navigateur. Elle permet de transformer un lieu existant en visuel généré par IA, à partir d'une simple description textuelle.
Un générateur d'images qui part du terrain plutôt que d'une page blanche
Contrairement à un générateur d'images classique, qui part d'une simple description textuelle sans autre repère, cette fonction s'appuie sur les données déjà réunies par Google Earth : images satellite, vues aériennes et modélisations 3D. Après avoir zoomé sur un lieu précis et activé le bouton "Create image", il suffit de décrire en langage courant le résultat recherché. Nano Banana 2 utilise alors la configuration réelle du site (bâtiments, rues, relief, végétation) pour composer l'image, ce qui donne un rendu plus proche du lieu réel qu'un visuel généré sans repère géographique.
Un premier usage concerne l'apprentissage. Une requête portant sur un site historique, comme les ruines de Pompéi ou la Statue de la Liberté, permet d'obtenir soit une reconstitution de l'époque évoquée, soit une fiche visuelle synthétique reprenant dates et faits marquants, générée à partir des informations que Gemini associe au lieu.
Cette nouveauté cible aussi l'aménagement urbain, l'immobilier et les projets personnels. Architectes et urbanistes peuvent ainsi demander une version modifiée d'un terrain ou d'un bâtiment existant, par exemple un espace commercial sur un terrain vague à Tokyo ou un chalet construit avec des matériaux durables au bord d'un lac. Évidemment, il ne s'agit pas de créer un plan de construction validé, mais plutôt d'obtenir un aperçu visuel à faciliter les échanges autour d'un projet.
Le déploiement démarre sur la version web de Google Earth, sur l'ensemble des comptes. Nous rapportions fin octobre 2025 que Google Earth intégrait déjà Gemini pour croiser données satellitaires, météorologiques et démographiques afin d'anticiper les zones à risque avant une catastrophe naturelle. Dans un autre registre, vous pouvez donc désormais concevoir la paillotte de vos rêves sur la plage de votre choix.
- Logiciel intuitif et disponible en français
- Grande richesse d'informations
- Support communautaire important