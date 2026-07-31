Gemini va générer des images dans Google Earth, et voici pourquoi

Un premier usage concerne l'apprentissage. Une requête portant sur un site historique, comme les ruines de Pompéi ou la Statue de la Liberté, permet d'obtenir soit une reconstitution de l'époque évoquée, soit une fiche visuelle synthétique reprenant dates et faits marquants, générée à partir des informations que Gemini associe au lieu.

Cette nouveauté cible aussi l'aménagement urbain, l'immobilier et les projets personnels. Architectes et urbanistes peuvent ainsi demander une version modifiée d'un terrain ou d'un bâtiment existant, par exemple un espace commercial sur un terrain vague à Tokyo ou un chalet construit avec des matériaux durables au bord d'un lac. Évidemment, il ne s'agit pas de créer un plan de construction validé, mais plutôt d'obtenir un aperçu visuel à faciliter les échanges autour d'un projet.