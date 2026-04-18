Google affirme, dans son billet officiel, que Gemini n'entraîne « pas directement » ses modèles sur votre bibliothèque Google Photos privée. L'entreprise précise utiliser des informations limitées, comme certaines invites dans Gemini et les réponses du modèle, pour améliorer ses fonctionnalités. Le bouton Sources permet de voir comment Gemini a dérivé le contexte pour la génération d'images, et vous pouvez fournir du feedback ou ajouter une photo de référence via l'icône « + ». Une forme de transparence, donc, mais qui suppose que l'utilisateur pense à l'activer.

Mais il faut savoir faire la distinction entre entraînement et inférence. Si elle est techniquement fondée, elle est en revanche plus opaque pour la quasi-totalité des utilisateurs.

Quand Gemini analyse vos étiquettes, identifie vos proches et génère une image à partir de ces données, il les utilise bien, même sans les intégrer dans les poids du modèle. Mais côté, utilisateur, il ne s'agit que d'une IA capable de savoir à quoi ressemblent leur maison, leurs enfants ou leurs vacances.

La promesse de Google n'est pas fausse, mais elle implique que tous les utilisateurs se servent de Personal Intelligence en connaissance de cause.

La connexion reste opt-in et révocable à tout moment dans les paramètres. Le déploiement vise en priorité les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra aux États-Unis, avec une extension à Gemini sur Chrome et à davantage d'utilisateurs annoncée prochainement. Les utilisateurs européens ne figurent pas dans ce premier calendrier, à cause, en partie, du règlement sur l'IA et du RGPD.