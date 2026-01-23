Déployée dans un premier temps au sein de Gemini, la fonctionnalité Personal Intelligence permet à l’IA de consulter différentes applications natives, comme Gmail, Google Photos ou l’historique de recherche, afin d’extraire des éléments précis. Contrairement aux intégrations précédentes, l’outil ne se contente plus de juxtaposer des informations : il est désormais capable de raisonner à partir de plusieurs sources pour fournir une réponse contextualisée.

Cette logique s'étend dorénavant à la recherche web, via l’AI Mode. Google explique vouloir proposer des résultats « qui semblent vraiment personnels en reliant les informations issues de vos applications Google ». Concrètement, certaines recherches pourront tenir compte d’e-mails ou de photos stockées dans le compte de l’utilisateur afin d’affiner les suggestions.