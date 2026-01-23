Le géant technologique américain Google poursuit sa stratégie dans l'intégration de l'intelligence artificielle à ses services. Les abonnés Premium peuvent désormais autoriser l'IA à exploiter leurs données personnelles pour affiner les résultats de recherche.
La semaine dernière, Google a introduit Personal Intelligence pour Gemini, permettant à son assistant conversationnel d'accéder aux contenus de Gmail, Photos, à l'historique de navigation et même aux vidéos visionnées sur YouTube. Cette fonctionnalité, jusqu'alors réservée à Gemini, s'étend maintenant au moteur de recherche lui-même via AI Mode. Concrètement, celle-ci croise automatiquement les informations dispersées dans l'écosystème de l'entreprise californienne.
Google étend sa recherche avec des résultats personnalisés issus de Gmail et Photos
Déployée dans un premier temps au sein de Gemini, la fonctionnalité Personal Intelligence permet à l’IA de consulter différentes applications natives, comme Gmail, Google Photos ou l’historique de recherche, afin d’extraire des éléments précis. Contrairement aux intégrations précédentes, l’outil ne se contente plus de juxtaposer des informations : il est désormais capable de raisonner à partir de plusieurs sources pour fournir une réponse contextualisée.
Cette logique s'étend dorénavant à la recherche web, via l’AI Mode. Google explique vouloir proposer des résultats « qui semblent vraiment personnels en reliant les informations issues de vos applications Google ». Concrètement, certaines recherches pourront tenir compte d’e-mails ou de photos stockées dans le compte de l’utilisateur afin d’affiner les suggestions.
Une fonctionnalité réservée à certains abonnés et désactivée par défaut
Pour l’instant, cette évolution reste néanmoins limitée. En effet, l’accès à Personal Intelligence dans la recherche est réservé aux abonnés Google AI Pro et AI Ultra et ne concerne pas, pour le moment, les utilisateurs localisés en France. Les connexions avec Gmail et Google Photos sont désactivées par défaut et doivent donc être activées manuellement par l’utilisateur.
Dans un billet de blog, Robby Stein, vice-président en charge du produit pour Google Search, a illustré le fonctionnement du système avec un exemple personnel. Alors qu’il consultait des modèles de baskets, l’AI Mode a identifié une marque qu’il avait déjà achetée auparavant (probablement à partir d’un reçu présent dans Gmail) et lui a suggéré un nouveau modèle qui correspondait parfaitement à ses attentes, au point de l'inciter à procéder à l'achat.
Le service peut par ailleurs formuler des suggestions avant même que l’utilisateur ne précise tous les détails. Une recherche liée à l’achat d’un manteau, par exemple, peut être croisée avec des informations de voyage détectées dans Gmail. Si un déplacement à Chicago est prévu en mars, l’IA pourra proposer des vêtements adaptés au climat et aux préférences de style de l’utilisateur.