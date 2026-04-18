Selon une enquête de SellCell auprès de 5 000 Américains, 96,4 % des propriétaires d'iPhone prévoient d'en racheter un au prochain renouvellement. Du côté Android, 13,6 % des utilisateurs envisagent de changer d'écosystème, soit quatre fois plus.
Il semble que lorsqu'on a croqué la pomme, on ne puisse plus s'en passer. Cette enquête de SellCell le prouve. Sur le marché des smartphones, en 2019, 90,5 % des utilisateurs d'iPhone comptaient en racheter un. En 2021, ils étaient 91,9 %. Aujourd'hui, 96,4 %. Cinq points gagnés en sept ans. Quand on demande aux utilisateurs pourquoi ils gardent leur iPhone, 60,8 % répondent qu'ils préfèrent iOS, et 17,4 % mentionnent leur investissement dans l'écosystème Apple. Samsung affiche pour sa part 90,1 % de fidélité, contre 74 % en 2021, et Google remonte à 86,8 % après être tombé à 65,2 % cette même année.
Tout le marché progresse, mais Apple joue dans une autre catégorie. 83,8 % des utilisateurs d'iPhone déclarent utiliser la marque depuis plus de cinq ans, contre 33,8 % seulement du côté Android.
Une progression sans précédent
En 2019, 90,5 % des utilisateurs d'iPhone comptaient en racheter un. En 2021, ce taux montait à 91,9 %. En 2026, il atteint 96,4 %. Cinq points gagnés en sept ans, sans rupture technologique majeure pour l'expliquer. Apple a construit cette progression sur la durée, renouvellement après renouvellement.
Quand on demande aux utilisateurs pourquoi ils gardent leur iPhone, 60,8 % répondent qu'ils préfèrent iOS, et 17,4 % mentionnent leur investissement dans l'écosystème Apple.
Or ces deux raisons se confondent avec le temps : photos dans iCloud, groupes iMessage partagés en famille, abonnements actifs, mots de passe stockés dans l'environnement Apple. Partir signifie tout reconstruire ailleurs.
Changer de plateforme fragmente les messages, modifie la synchronisation et coupe l'intégration des accessoires. Pour beaucoup, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Parmi les 3,6 % d'utilisateurs d'iPhone qui envisagent tout de même de partir, 69,7 % iraient vers Samsung et 20,2 % vers Google, et le prix de l'iPhone figure en tête de leurs raisons.
Android résiste, mais l'écart se creuse dans la durée
On l'a vu, Samsung affiche 90,1 % de fidélité en 2026, contre 74 % en 2021. Google remonte à 86,8 %, après être tombé à 65,2 %. Les deux marques ont nettement progressé. Pourtant, 26,8 % des utilisateurs Android qui envisagent de quitter leur marque se tourneront vers l'iPhone, alors que dans l'autre sens, ce seraient à peine 3,6.
L'ancienneté explique une partie de l'écart. 83,8 % des utilisateurs d'iPhone déclarent utiliser la marque depuis plus de cinq ans, contre 33,8 % seulement du côté Android. Cinq ans dans l'écosystème Apple, c'est cinq ans de données, d'habitudes et d'achats accumulés qu'il faudrait abandonner.
SellCell observe que les marques smartphone ne pourront plus compter sur le recrutement d'utilisateurs chez leurs concurrents, et devront chercher leur croissance du côté des nouveaux entrants ou des segments d'entrée de gamme.
C'est exactement la fonction que remplit l'iPhone 16e pour Apple : attirer des utilisateurs à un prix accessible, en pariant qu'une fois dans l'écosystème, ils y investiront progressivement davantage.