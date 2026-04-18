En 2019, 90,5 % des utilisateurs d'iPhone comptaient en racheter un. En 2021, ce taux montait à 91,9 %. En 2026, il atteint 96,4 %. Cinq points gagnés en sept ans, sans rupture technologique majeure pour l'expliquer. Apple a construit cette progression sur la durée, renouvellement après renouvellement.

Quand on demande aux utilisateurs pourquoi ils gardent leur iPhone, 60,8 % répondent qu'ils préfèrent iOS, et 17,4 % mentionnent leur investissement dans l'écosystème Apple.

Or ces deux raisons se confondent avec le temps : photos dans iCloud, groupes iMessage partagés en famille, abonnements actifs, mots de passe stockés dans l'environnement Apple. Partir signifie tout reconstruire ailleurs.

Changer de plateforme fragmente les messages, modifie la synchronisation et coupe l'intégration des accessoires. Pour beaucoup, le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Parmi les 3,6 % d'utilisateurs d'iPhone qui envisagent tout de même de partir, 69,7 % iraient vers Samsung et 20,2 % vers Google, et le prix de l'iPhone figure en tête de leurs raisons.