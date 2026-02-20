En 2021, Apple avait annoncé un dispositif destiné à comparer les photos stockées dans iCloud à une base d’images connues de contenus pédopornographiques (CSAM). Le projet avait immédiatement suscité une vive controverse. Des défenseurs de la vie privée y voyaient un risque de surveillance généralisée par Apple des messages et contenus que s'échangent les utilisateurs.

Face à la levée de boucliers, Apple avait finalement renoncé à déployer cette technologie. Par la suite, l’entreprise a renforcé le chiffrement de bout en bout d’iCloud, rendant certains contenus inaccessibles même à ses propres serveurs.

C’est précisément cette décision que la Virginie-Occidentale conteste aujourd’hui. Selon la plainte, en abandonnant le système de détection et en privilégiant le chiffrement, iCloud serait devenu une « voie sécurisée et sans friction » pour la conservation et la diffusion de contenus pédopornographiques, en violation des lois locales sur la protection des consommateurs.

Le procureur général JB McCuskey affirme qu’Apple a « sciemment et intentionnellement conçu ses produits avec une indifférence délibérée face à des préjudices hautement évitables ». Il estime également que d’autres États pourraient suivre cette initiative judiciaire.