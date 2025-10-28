Apple vient de remporter une affaire en cours depuis 2011. Et, sans grande surprise, elle portait sur les pratiques appliquées au sein de l'App Store…
Décidément, cela fait très longtemps que la marque à la pomme est scrutée pour la politique exercée au sein de son magasin d'applications. En 2011, un recours collectif était déposé pour dénoncer son comportement monopolistique avec l'écosystème des applications iPhone, notamment au travers de l'interdiction de télécharger des applications en dehors de l'App Store.
L'affaire est décertifiée
À l'époque, les plaignants estimaient que cette méthodologie empêchait toute concurrence, forçant les utilisateurs à passer par le canal officiel et donc à subir la commission de 30 % prélevée par Apple sur chaque achat.
Quatorze ans plus tard, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a décertifié l'action collective, ce qui signifie que le procès ne peut plus se poursuivre au nom de tous les utilisateurs d'iPhone. Concrètement, cette décision revient à vider l'affaire de sa substance car désormais, seuls des recours individuels seraient possibles, rendant la procédure quasi impossible à mener à grande échelle.
Selon elle, les plaignants ne sont pas parvenus à démontrer un préjudice mesurable et collectif, notamment en raison d'erreurs graves commises par leur expert. Bien entendu, Apple a rapidement salué la tournure des événements. « Nous continuons à investir massivement pour faire de l'App Store un lieu sûr et fiable où les utilisateurs peuvent découvrir des applications et où les développeurs peuvent trouver d'excellentes opportunités commerciales », a précisé l'un de ses porte-paroles à MacRumors.
Des accusations qui ont poursuivi Apple plus d'une décennie
Mais il est tout de même bon de rappeler que les accusations portées dans cette affaire ont poursuivi Apple jusqu'à aujourd'hui. Au sein de l'Union européenne, la marque à la pomme a été contrainte de modifier en profondeur le fonctionnement de l'App Store afin de se mettre en conformité avec le Digital Markets Act, qui vise à lutter contre les monopoles des géants de la tech.
Aux États-Unis, une plainte déposée par Epic Games l'a également poussée à assouplir ses règles envers les développeurs, afin de leur permettre de proposer des alternatives de paiements tiers.
Et malgré tout, le géant de Cupertino n'est pas sorti d'affaire pour autant, le département de la Justice américain l'ayant poursuivie en justice l'année dernière pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des smartphones. Reste à voir si cette plainte, intentée par l'administration Biden, aboutira à de réelles sanctions.