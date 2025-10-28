Mais il est tout de même bon de rappeler que les accusations portées dans cette affaire ont poursuivi Apple jusqu'à aujourd'hui. Au sein de l'Union européenne, la marque à la pomme a été contrainte de modifier en profondeur le fonctionnement de l'App Store afin de se mettre en conformité avec le Digital Markets Act, qui vise à lutter contre les monopoles des géants de la tech.